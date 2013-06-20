Показатель выполнения Украиной экологических обязательств в рамках Повестки дня ассоциации составляет почти 50% - эксперты

Киев. 20 июня. УНИАН. Средний показатель выполнения Украиной экологических обязательств в рамках Повестки дня ассоциации Украина-ЕС эксперты определили на уровне почти 50%.

Об этом сокоординатор проекта по мониторингу выполнения экологической составляющей двустороннего сотрудничества Украины-ЕС за 2012 год, председатель правления ресурсно-аналитического центра “Общество и окружающая среда” Наталья Андрусевич сообщила на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на результаты проведенной работы.

Она отметила, что, учитывая приоритетность евроинтеграционного курса Украины, государственным органам Украины следует эффективнее внедрять реформы в сфере охраны окружающей среды, которые отвечают европейским нормам и стандартам.

По словам Андрусевич, эксперты гражданского общества провели мониторинг выполнения Украиной требований в рамках Повестки дня ассоциации Украина-ЕС и Дорожной карты «Восточного партнерства». Выполнение Повестки дня оценивалось путем определения уровня выполнения приоритетов этого документа.

“По итогам можно сказать, что мы получили не очень высокий показатель выполнения этих приоритетов. И средняя оценка составляет 49,7%. Оценки выставлялись по специально разработанным индикаторам для каждого вопроса. Достаточно высокий показатель получили вопросы, в частности: Венская конвенция об охране озонового слоя, о трансграничном загрязнении воздуха на большом расстоянии и Дунайская конвенция. Самые низкие проценты, к сожалению, получили собственное выполнение Государственной стратегии экологической политики и Национального плана действий, робота в рамках совместной рабочей группы Украина-ЕС по изменению климата. К сожалению, также невысокие проценты относительно реализации конвенции по охране природы — биоразнообразия, охраны флоры и фауны и др.”, - сказала эксперт.

Андрусевич также сообщила, что требования Дорожной карты «Восточного партнерства» относительно сферы охраны окружающей среды выполнены на 79%.

В свою очередь исполнительный директор ВЭОО «МАМА-86», координатор Рабочей группы 3 Украинской национальной платформы ФГС Восточного партнерства Зоряна Мищук отметила, что мониторинг проводили примерно 18 экспертов, а, кроме того, результат исследований был распространен публично на веб-сайтах, эксперты имели возможность давать комментарии.

“То есть этот результат - не субъективное мнение тех, кто принимал участие в мониторинге, а вообще представляет взгляды широкой части гражданского общества”, - сказала она.

Мищук добавила, что результаты мониторинга обсуждались на заседании круглого стола с участием представителей государственных органов власти, Представительства Европейского Союза в Украине.

По словам Мищук, эксперты также выработали рекомендации государственным органам власти для улучшения ситуации с выполнением международных обязательств Украины в сфере экологии.

“Для государственных органов мы подготовили специально аналитический документ, в котором мы четко говорим и министерству окружающей среды, и Верховной Раде, и Министерству юстиции, что им нужно сделать для того, чтобы повысить уровень реализации экологических обязательств, двусторонних отношений Украина-ЕС. И где-то на следующей неделе мы его будем рассылать нашим государственным органам вместе с полным отчетом. И тогда уже ожидаем ответа от государственных органов, то есть дальше слово за ними”, - отметила она.

По мнению эксперта, представляющего Европейский ЭККО Форум, Сергея Выхрыста, во время разработки нового законодательства Украины в сфере охраны окружающей среды необходимо особое внимание обратить на вопрос соответствия такого законодательства нормам и стандартам ЕС, учитывая, что будущее Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в секторе охраны окружающей среды сосредоточено на вопросах адаптации.