Общественность призывает законодателей ужесточить ответственность за мошенничество в сфере выдачи кредитов физическим лицам

Киев. 21 июня. УНИАН. Общественные активисты призывают законодателей ужесточить ответственность за мошенничество в сфере выдачи физическим лицам денежных кредитов, а Государственную службу финансового мониторинга - усилить контроль над деятельностью кредитных компаний.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил инициатор борьбы с псевдо-банками, кредитными мошенниками в Украине, руководитель юридической группы "Лекс" Богдан Хаустов.

Он отметил, что в результате проведенных им и его помощниками расследований выяснилось, что, начиная с 2005 года, в Украине массово появлялись кредитные компании-пирамиды со множеством дочерних филиалов, которые беспроцентно или за символические проценты обещают гражданам выдать любые суммы кредитов сроком на десятилетие при условии уплаты ими первого взноса и ежемесячных процентов.

"Кредитов почти никто не получает, хотя люди исправно платят проценты. Сейчас, чтобы это остановить, минимизировать такую деятельность, необходимо внести изменения в законодательство подобно тому, как были приняты законы, которые запрещают игорный бизнес", - сказал Хаустов. По его словам, лишь активисты группы насчитали в Украине почти сотню подобных компаний, из которых более пятидесяти охватили всю Украину, выманивая у людей деньги.

Хаустов отметил, что, по приблизительным его подсчетам, лишь в западном регионе страны "услугами" кредитных компаний воспользовались более пяти миллионов граждан. "Отдельные заявления о мошенничестве правоохранительными органами почти не рассматриваются и списываются на гражданско-правовые отношения. Но если таких заявлений будет, по меньшей мере, несколько десятков, то правоохранители будут вынуждены их принимать и расследовать", - сказал Хаустов, призывая граждан быть внимательными, реализуя желание получить кредит.