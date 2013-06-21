Платежный сервис «Манекси» - уже в «Фокстроте»

Сеть «Фокстрот. Техника для дома» одной из первых в своей отрасли внедрила универсальный платежный сервис «MoneXy», который повышает комфорт покупок в онлайн-магазине www.foxtrot.com.ua за счет безопасного и простого процесса оплаты. Огромным преимуществом для пользователей является также отсутствие необходимости регистрироваться и сообщать персональные данные и номер платежной карточки. Достаточно лишь указать свой номер телефона, а удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит осуществить оплату всего в несколько кликов.

- Чтобы сделать покупку в интернет-магазине «Фокстрот», нужно добавить в корзину понравившийся товар на сайте http://foxtrot.com.ua и при оформлении заказа выбрать способ оплаты «MoneXy». Сумма покупки может составлять не более 8000 грн, согласно постановлению НБУ об электронных деньгах, – рассказал Руслан Дорошенко, начальник службы по развитию и управлению дополнительными сервисами торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Для подтверждения покупки и оплаты необходимо ввести специальный код, который покупатель получает посредством СМС. После успешного списания денег с электронного кошелька клиенту приходит еще одно сообщение с подтверждением оплаты. Доставка купленного товара осуществляется по стандартной процедуре, действующей в интернет-магазине «Фокстрот». Также при оплате электронными деньгами системы «MoneXy» можно воспользоваться действующей дисконтно-накопительной «Картой комфорта» от сети «Фокстрот. Техника для дома», по условиям которой при покупке товаров в интернет-магазине http://foxtrot.com.ua действует скидка 1,5%.

- Мы активно развиваем свой интернет-магазин, так как понимаем важность удовлетворения потребности нашей онлайн-аудитории в качественном «белом» товаре с соответствующими гарантийными обязательствами и высококлассном сервисе. Будучи лидером* оффлайн-рынка, мы стремимся внедрить наши высокие стандарты во все каналы продаж. И «MoneXy» – часть этого плана, – сообщил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Детальная информация на сайтах: http://foxtrot.com.ua и www.monexy.ua.

* Торговая сеть «Фокстрот» является лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники (по данным GFK, 2012).