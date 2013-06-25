В музее в Пирогово откроют экспозицию “Дуб Перуна”

Киев. 25 июня. УНИАН. 6-7 июля в Музее под открытым небом в Пирогово состоится праздник Купала, во время которого будет открыта экспозиция “Дуб Перуна”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Попечительского совета Европейской экономической палаты торговли (EEIG) Игорь Дидковский.

Он отметил, что культовое дерево древнейших славян, которое было посвящено Перуну, нашли в Десне еще в 1975 году. Возраст дуба около двух тысяч лет, из них около тысячи лет дерево пролежало в иле и воде. “Потом он 5 лет был где-то в Институте археологии, и уже 33 года лежит в музее в Пирогово. Потому хочется вернуть родной источник, и потому в музее будет экспозиция “Дуб Перуна””, - сказал Дидковский.

В свою очередь, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Дмитрий Заруба отметил, что это единственный в Украине священный дуб, который был найден и сохранился доныне. “Нам нужно возобновить эту экспозицию для того, чтобы все посетители, киевляне, иностранные туристы увидели, действительно, святыню, которая осталась и, к сожалению, сохранялась не в том состоянии, в котором должна была бы. Мы не говорим о том, что экспозиция - это будет какое-то ритуальное место. Это будет просто экспозиция, к которой будут приглашаться посетители, различные общественные организации для того, чтобы воссоздавать те традиции культуры, духовности, истории, которые имеет Украина”, - добавил Заруба.

Он также отметил, что дуб отреставрируют благодаря специальным веществам для того, чтобы сохранить его как можно дольше.

“Если ставить дуб, то на ближайшие 2 тысячи лет. Будут шпаклевать его трещины, а затем покрывать определенным раствором. Он будет стоять под открытым небом и сохранится для последующих поколений как экспонат и духовная святыня”, - добавил Дидковский.

Заруба также сообщил, что в дни празднования Купала в музее также будет открыта зона отдыха, будут проходить мастер-классы, будут выступать этноколлективы и народные хоры, будет проходить инсталляция древних традиций и обрядов, прославление “Дубу Перуна”, а также праздничная дискотека.