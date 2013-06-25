На детскую «горячую» линию поступили сотни жалоб от детей на травлю со стороны ровесников и насилие в семье – правозащитники

Киев. 25 июня. УНИАН. Жалобы на буллинг – травлю со стороны ровесников или немного старших детей – и насилие в семье, жестокое обращение с детьми измеряются сотнями на Национальной детской «горячей» линии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Центра «Ла Страда-Украина» Екатерина Левченко.

По ее словам, тысячи детей не имеют с кем посоветоваться по проблемам в отношениях с ровесниками, в частности с представителями противоположного пола, с родителями и учителями, а также не имеют с кем обсудить и разрешить внутренние конфликты. Есть вопросы и о детях-беглецах и ВИЧ-инфицировании, а также детских суицидах, сказала Левченко.

«Национальная детская «горячая линия» объединила в себе элементы трех видов детских телефонных линий, установленных международными стандартами консультирования детей, - hotline – горячая линия, trustline – линия доверия и helpline – линия помощи. Она – для детей и о детях, ее основная функция – дать каждому ребенку, который в этом нуждается, возможность быть услышанным и получить поддержку. То, что линия работает, доказывают цифры – получив 2 500 звонков за первый месяц работы, она осталась так же востребованной в дальнейшем. Сегодня, когда она работает немного менее полугода, количество обращений достигает почти 15 тыс. То есть, ежедневно консультанты поднимают трубку в среднем 200 раз и каждый голос – это детская история, нередко с недетскими проблемами», - рассказала Левченко.

Работники «горячей» линии переправляют абонентов, которые нуждаются в непосредственной помощи, в компетентные государственные учреждения, чаще всего в структурное подразделение Министерства социальной политики - службы по делам детей, в отделы криминальной милиции по делам детей, отделы образования и офис Уполномоченного Президента по правам ребенка.

Обращения относительно насилия над детьми поступают в структурные подразделения Министерства образования и науки, молодежи и спорта АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, службы по делам детей.

В свою очередь директор Департамента семьи и детей Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса сообщил, что на протяжении первого квартала 2013 года поступило 247 обращений о насилии в отношении детей, больше всего таких обращений поступило в Киеве - 72, Ривненской (30), Одесской (24) и Николаевской (21) областях. Из-за жестокого обращения и безнадзорности дети убегают из дома и находят временное пристанище в государственных приютах.

«В этом году криминальная милиция по делам детей прослеживает увеличение количества заявлений относительно сексуального насилия над детьми, как со стороны членов семьи, так и в детской среде. Стабильно высоким остается количество случаев жестокого обращения с детьми в семье. За 5 месяцев 2013 года в городе Киеве за совершение насилия несовершеннолетними составлено 4 протокола, эти дети находятся на учете. На протяжении 2012 года задокументированных случаев насилия было почти 2 тыс. Довольно много обращений мы получаем через общественные организации, потому что напрямую в милицию с таким дети обращаются не всегда, считая, что повод не достаточно весомый", - отметила начальник отдела криминальной милиции по делам детей ГУМВД Украины в г. Киеве Лариса Зуб.

По ее словам, в 2012 году в Киеве произошло 4 детских самоубийства и зафиксирована 21 попытка суицида, в 2013 – 1 совершено и 16 попыток. По мнению Зуб, «в таких ситуациях слово поддержки для ребенка может спасти его жизнь, поэтому крайне важно, что детям есть куда позвонить и получить психологическую и правовую консультацию».

В свою очередь Уполномоченный по правам ребенка Юрий Павленко отметил, что с начала деятельности офиса Уполномоченного – с августа 2011 года – было получено более 7 тыс. жалоб и обращений. «Учитывая их, за это время мы посетили почти 600 заведений для детей в рамках более 100 инспекционных поездок, и неоднократно выявляли факты нарушений прав ребенка», - сказал он.

"Анализ обращений дает основания сделать вывод, что общество до сих пор не знает прав ребенка и не умеет реагировать на их нарушение. Родители охотно делегируют свои функции по воспитанию ребенка педагогам, врачам, воспитателям, а чиновники, оперируя выполнениями своих полномочий, часто пренебрегают оценкой результативности своих действий. Мы живем во взрослом государстве, где интересы взрослых преобладают над интересами ребенка», - подчеркнул Павленко.

Он отметил, что 90% абонентов, которые обращались на Национальную детскую «горячую» линию, были дети – от 6 до 18 лет, остальные – взрослые по разным вопросам, связанным с правами детей и их нарушением.

«Обращения, поступающие на детскую "горячую» линию, позволяют утверждать, что ст. 52 Конституции Украины, которая запрещает любое насилие над ребенком и его эксплуатацию, не выполняется в полном объеме. Самыми сложными являются дела, связанные с совершением сексуального насилия и эксплуатацией детей, поскольку существуют преграды в открытии уголовных дел в таких случаях, доведении их до судебного зала и вынесении адекватных наказаний нарушителям», - подытожила директор юридического департамента «Ла Страда-Украина», адвокат Марианна Евсюкова.

***Национальная детская «горячая» линия с января 2013 года начала свою работу в общественной организации «Ла Страда-Украина», на базе которой бесплатные консультационные «горячие линии» работают уже 15 лет.