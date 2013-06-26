Стартовали съемки детского юмористического киножурнала «Вот Так!»

Как заставить мальчика расстаться с самым дорогим, что у него есть? Чего добиваются родители, когда записывают ребенка в кружки и секции? Кто высасывает силы из пятиклассников по ночам? Нет, это не триллер и не журналистское расследование – это первый сезон детского юмористического киножурнала «Вот Так!», съемки которого начались 26 июня 2013 года в г. Киев.

Производство новых серий киножурнала проходит на базе Киевской киностудии детских и юношеских фильмов. В первом сезоне будет снято 3 серии: «Раздельное питание», «Перегрузка», «Кровопийца».

Главные и второстепенные роли в киножурнале играют обычные дети и ученики театральных школ: Данила Коваленко, Настя Валовик, Данила Куринной, Снежана Одуд, Данила Чураков и Алиша Андани. Также в фильме задействованы профессиональные актеры театра и кино: Вячеслав Рак, Дмитрий Нефедов, Евгений Казанцев, Ирина Гатун, Лера Нечистик, Полина Голованова и Светлана Брагина.

Премьера первого сезона состоится в сентябре 2013 года. Новые серии будут транслироваться на официальном канале киножурнала «Вот Так!» на Youtube.com и на сайте www.vottak.tv.

Киножурнал «Вот Так!» – это короткометражные юмористические и поучительные фильмы, не связанные общим сюжетом или героями. Его главная задача – показать жизнь современного ребенка и привлечь внимание родителей, учителей к тем проблемам, с которыми каждый день сталкиваются дети.

Проект «Вот Так!» был запущен в 2011 году на базе Киевской киностудии детских и юношеских фильмов общественным деятелем Александром Коноваловым. Источник финансирования фильма – самообеспечение и вложения частных лиц. Исполнительный продюсер – Ткачук Елена. Режиссер проекта – Роман Процык.

Пилотные серии киножурнала:

«Лень» – http://vottak.tv/our-video%231/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C

«Вуду» – http://vottak.tv/our-video%232/voodoo

«Чувства» – http://vottak.tv/our-video#3/chuvstva

За дополнительной информацией обращайтесь к Алексеевой Катерине, PR-менеджеру киножурнала «Вот Так!»

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