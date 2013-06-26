Представитель канадского инвестора заявляет о давлении со стороны СБУ

Киев. 26 июня. УНИАН. Гражданин Канады Олег Чор, который является представителем канадского инвестора, учредившего в Украине международное охранное агентство "Групп 1", заявляет о неправомерных действиях и давлении со стороны СБУ под предлогом расследования уголовного производства за якобы ввоз на территорию нашего государства приборов негласного снятия информации.

Об этом Чор сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 26 апреля сотрудники СБУ одновременно явились с постановлением на обыск в его квартире, квартире его гражданской жены и в офисе агентства "Групп 1".

При этом, как отметил Чор, выяснилось, что он проходит по делу в качестве свидетеля. Кроме того, во время обысков каких-либо незаконных предметов обнаружено не было. В то же время из помещений изъяли личные вещи, в том числе деньги в сумме более 313 тыс. грн. Позже было заявлено, что деньги изъяты для выяснения на предмет возможной подделки.

В то же время, как узнали впоследствии Чор и его жена, изъятые деньги не были описаны, на них не был наложен арест. То есть, как предположил владелец денег, не исключено, что через определенное время они могли "потеряться".

Более того, заявил Чор, во время общения со следователем СБУ того интересовала информация, которая представляет коммерческую тайну компании, а именно - ее клиентская база, условия сотрудничества с партнерами.

Следовательно, отметил Чор, есть все основания считать, что это является обычным коммерческим шпионажем "по заказу". "Но "заказ" какой: конкурентов или это реализация государственной политики по уничтожению компаний с иностранными инвестициями в конкретной области?" - задал риторический вопрос Чор.

Он также рассказал, что после обращения в прокуратуру Дарницкого района Киева, открытия ею уголовного производства по факту превышения служебных полномочий со стороны работников СБУ и доведения до их сведения, что их действия станут известны общественности через СМИ, следователь СБУ 20 июня лично позвонил и пригласил забрать деньги. Но в то же время должностное лицо откровенно намекнуло, что работать в Украине Чору не дадут, а также ему было сказано, что в течение двух недель агентство с канадскими инвестициями будет лишено лицензии на право заниматься своей деятельностью.

По словам Чора, учитывая ход событий, он обратился за помощью и дипломатическим реагированием в Посольство Канады в Украине.

Агентство обратилось в Управление СБУ в Киеве и Киевской области, где УНИАН пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.