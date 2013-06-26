Туроператор "Join Up!" расширит пакет своих направлений турами в Египет

Киев. 26 июня. УНИАН. Украинский туроператор «Join Up!» расширит пакет своих направлений, запустив туры в Египет. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Join Up!» Юрий Альба.

«Главной причиной открытия туров в Египет является пополнение нашего портфеля направлений новым и весьма популярным направлением. На сегодняшний день оно проигрывает по своей массовости только Турции. Второй причиной открытия направления является желание укрепить позиции Египта, которые, к сожалению, из года в год теряют от 5 до 9,5% посещаемости», - сказал Альба.

По его данным, в 2011 году из Украины в Египет было отправлено 295 тыс. туристов, а в 2012 году их количество снизилось на 9,4% – до 267 тысяч.

Несмотря на снижение турпотока украинских туристов в Египет, коммерческий директор «Join Up!» Александр Альба отметил, что данное направление является одним из наиболее перспективных, так как интересует украинских туристов круглый год.

«С 1 октября мы рассчитываем отправлять в Египет 1800 туристов в неделю, и рассчитываем на то, что сможем сохранить этот объем к лету. К следующей зиме мы планируем увеличить эту цифру еще на 30%», - сказал Александр Альба.

При этом руководители «Join Up!» не озвучили точной суммы инвестиций в открытие данного направления, отметив лишь, что она довольно крупная для туристической сферы и измеряется в миллионах.

Александр Альба также отметил, что «Join Up!» по итогам 2013 года намерен увеличить количество отправленных из Украины туристов по всем направлениям более чем в два раза – до 200 тыс., по сравнению с 87 тыс. в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, украинский туроператор «Join Up!» планирует в 2013 году увеличить отправку туристов вдвое по сравнению с 2012 годом - до 5 тыс. человек в неделю за счет открытия новых направлений в Грецию и Тунис, а также расширения региональных продуктов.

Справка УНИАН. Группа туристических компаний «Join UP!» объединяет несколько структур. В их числе - многопрофильный туристический оператор «Join UP!», работающий с 2009 года, авиакассы «ACS Ukraine», франчайзинговая сеть турагентств из 50 офисов по всей Украине, единая система поиска и бронирования туров операторов Украины.

Представительства туроператора открыты в Донецке, Харькове, Днепропетровске, Кишиневе и Одессе.