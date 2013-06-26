В Киеве презентован проект "Электронный суд", который позволит участникам судебных процессов получать документы по электронной почте

Киев. 26 июня. УНИАН. В Киеве презентован инновационный проект "Электронный суд", который позволит обеспечить электронный документооборот между судами и участниками судебных процессов.

Презентация состоялась сегодня в УНИАН с участием председателя Государственной судебной администрации Украины Руслана Кирилюка и генерального директора ГП "Информационные судебные системы" Леонида Богданова.

Как отметил Кирилюк, проект "Электронный суд" реализуется в рамках создания и усовершенствования Единой судебной информационной системы Украины. "Мы создаем условия как для работников судов, так и для граждан. Мы должны улучшать доступ людей к правосудию, люди не должны ждать, когда судебная система будет финансироваться в полном объеме - необходимо сделать для граждан доступ к суду более удобным и комфортным", - сказал председатель ГСАУ.

Продолжая тему, Кирилюк напомнил, что в 2011 году заработали электронная система делопроизводства в судах и единый государственный судебный реестр; была создана система "Фемида", через которую судьи, юристы могут обсуждать проблемы и реформирование судебной системы в Украине.

По словам председателя ГСАУ, проект "Электронный суд" начал создаваться в конце прошлого года. Его удобство заключается в том, что время документооборота и материальные расходы на него значительно сокращаются. "На сегодняшний день все суды имеют техническую возможность отправлять документы на электронную почту участников процесса. Надеюсь, что эта система будет все больше и больше приобретать спрос у пользователей. Кроме того, на днях пилотно заработал терминал СМС-повестки. После отработки этой системы она будет реализована во всех судах", - сказал Кирилюк.

В свою очередь гендиректор предприятия "Информационные судебные системы" отметил, что удобство передачи документов в электронном виде позволяет участнику процесса через час получить подписанный документ. По словам Богданова, окончательное завершение создания системы "Электронный суд" состоится, когда можно будет отправлять документы от сторон процесса без дублирования в бумажном виде. Участники презентации отметили, что новый проект сможет сэкономить достаточно большие средства из государственного бюджета, которые тратились на переписку между судами и участниками судебных процессов, на что только в прошлом году было израсходовано 100 млн. грн.

"Мы не говорим, что эта система полностью заменит нынешние процедуры, но есть моменты, которые нужно облегчать", - отметил Кирилюк.