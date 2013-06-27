В Киеве презентована общественная инициатива Национальный круглый стол "Понимание ради европейского будущего"

Киев. 27 июня. УНИАН. Сегодня в Киеве ведущие украинские общественные деятели, ученые и политологи презентовали инициативу по созданию Национального круглого стола "Понимание ради европейского будущего".

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН участники этой инициативы, цель Национального круглого стола - объединить власть, оппозицию, общественность вокруг наработки единых путей для реализации европейского курса Украины - подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам почетного председателя Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслава Брюховецкого, для проведения соответствующих переговоров и консультаций между властью и оппозицией по данному вопросу инициативная группа Национального круглого стола создала Рабочую группу, которая будет нарабатывать документы и осуществлять организационное обеспечение этого процесса.

Ее координатором определен общественно-политический деятель Сергей Бондарчук, председателем Наблюдательного совета - Брюховецкий.

По убеждению участников инициативы, Национальный круглый стол относительно евроинтеграции должен состояться в сентябре.

Они обнародовали заявление, в котором призвали лидеров оппозиции и представителей власти откликнуться на предложение о создании Национального круглого стола ради того, чтобы наладить качественный публичный диалог и максимально способствовать подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как отмечается в заявлении, «работа Верховной Рады Украины седьмого созыва свидетельствует, что ни власть, ни оппозиция не торопятся пойти на непопулярный в среде их избирателей шаг, сев за стол переговоров с целью выработать общий План действий по реализации европейского курса Украины. Именно поэтому необходимы гражданские инициативы, которые помогут сторонам противостояния организовать такой процесс. Впервые такую идею выразила Юлия Тимошенко в своем письме «День Европы», в котором она призвала политиков найти взаимопонимание ради европейской перспективы Украины».

«Наше задание заключается в том, чтобы к октябрю вместе с политическими субъектами, экспертами, общественными активистами, представителями духовенства, международными наблюдателями сформировать повестку дня заседания Национального круглого стола, создать проект Плана действий по реализации европейского курса Украины и определить уполномоченных лиц для подписания этого документ, и этот шанс не должен быть потерян», - отметил Брюховецкий.

Он подчеркнул, что «украинцы должны найти в себе смелость для консенсуса. Для нас может служить примером польский «круглый стол», который состоялся в 1989 году, когда непримиримые стороны смогли договориться, в результате чего Польша смогла достичь успеха как государство».

В свою очередь, Бондарчук отметил, что «нашей целью является то, чтобы в сентябре этого года состоялся Национальный круглый стол относительно реализации европейского курса Украины. Он подготовит план действий европейской интеграции, который будет содержать конкретные шаги - правовые, законодательные и политические. Мы сделаем все, чтобы под данным документом поставили подписи и президент Украины Виктор Янукович и лидер оппозиции Юлия Тимошенко», - заявил Бондарчук.

Участники инициативы подчеркивают в заявлении, что «нам сообща нужно устранить все препятствия, которые мешают приобщению Украины к европейскому сообществу. На Украину смотрит весь мир, и мы имеем шанс доказать всем друзьям и недругам, что украинцы способны преодолеть раздор ради высшей цели, что мы являемся цивилизованным, европейским народом».

В то же время, комментируя течение событий вокруг будущего подписания Соглашения об ассоциации, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко выразил мнение, что и власть, и оппозиция формально относятся к выполнению требований, выдвинутых Украине для подписания соглашения. Кроме того, он считает, что власть монополизировала ведение внешней политики, которая с ее стороны носит «тайный, спонтанный характер».

По убеждению участников инициативы, на сегодняшний день ни власть, ни оппозиция не имеют в своих руках инструментов, людей, которые позволили бы активно двигаться в европейском направлении. Поэтому, по убеждению авторов заявления, вовлекать в эти процессы необходимо ведущие широкие круги общественности. "Общество уже созрело к настоящему пониманию хода украинской истории", - отметили инициаторы образования.

Как сообщал УНИАН, в свою очередь, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко также заявила о необходимости созвать Национальный круглый стол для выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Нужно немедленно создать новую организационную структуру наподобие круглого стола или ассамблеи, которая будет активно и публично действовать отныне и до вступления в законную силу Соглашения об ассоциации, включая подписание и ратификацию данного документа», - написала Тимошенко в своей статье под названием «67 рабочих дней?». Она предложила назвать эту структуру Национальный круглый стол "Понимание ради европейского будущего".

По мнению Тимошенко, Национальный круглый стол следует созывать раз в неделю, и проводить его в присутствии представителей СМИ.

Согласно ее предложению, полноправными участниками Национального круглого стола должны стать: лично Президент Украины, определенные им должностные лица его Администрации и правительства, председатель Верховной Рады и лидеры всех парламентских фракций, руководители профильных комитетов Верховной Рады, которые принимают участие в евроинтеграционных процессах, представители Венецианской комиссии, представители делегации Европейского союза, лидеры политических групп Европарламента и послы ЕС в Украине.

Также экс-премьер считает, что в связи с этим нужно отложить летние парламентские каникулы до завершения всех дел для выполнения условий для подписания соглашения. Я прошу украинских парламентариев пожертвовать - нет, не жизнью, - лишь очередным отпуском ради Украины», - отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что осталось лишь 67 рабочих дней для выполнения десяти критериев, предложенных Европейским Союзом, и без их выполнения соглашение не будет подписано. "Я говорю именно десяти критериев, потому что тот одиннадцатый, что касается моего освобождения, не нуждается в консолидации усилий всего общества, и остается на совести Виктора Януковича", - отметила она.