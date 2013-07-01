УПЦ КП: Празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси должно подтвердить, что именно Киев является духовным центром единения украинцев

Киев. 1 июля. УНИАН. Празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси-Украины должно подтвердить, что Киев является духовным центром, вокруг которого должны объединяться украинцы.

Об этом спикер Киевской патриархии, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы хотим подчеркнуть историческую правду - Крещение светлого Евангелия пошло из Киева по всей Руси, а не из какого-то другого места, и именно Киев является той духовной столицей, тем стержнем, от которого Православная церковь распространилась по многим землям восточной Европы, и потому мы хотим напомнить эту историческую правду, и таким образом напомнить самим себе, что мы не являемся ни младшим братом, ни младшей сестрой, а Киев и киевская церковь является действительно церковью - матерью для многих соседних стран и народов”, - сказал Зоря.

По его словам, на Поместном Соборе Украинской православной церкви Киевского Патриархата, который состоялся 27 июня 2013 г., было одобрено послание к пастве «Из Киева – по всей Руси». В документе раскрывается виденье УПЦ КП празднования выдающейся даты - 1025-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

По мнению Киевского Патриархата, кроме других важных аспектов, это празднование имеет два задания. Во-первых – напомнить, что проповедь Евангелия и свет православной христианской веры разнесены были в другие земли Руси именно из Киева, а потому именно Киев, а не другие заграничные столицы, является тем духовным центром, вокруг которого должен объединяться украинский народ и Украинская Церковь. Во-вторых – подчеркнуть более чем тысячелетнюю принадлежность украинского народа к христианской европейской цивилизации, которая теперь обусловливает выбор в пользу европейского направления развития Украины.

“К сожалению, мы видим, что определенные заграничные силы и лица пытаются изменить суть праздника в пользу утверждения идей единства украинского и белорусского народов с Москвой, идей «Русского мира», которые являются осовремененной формой традиционной российской имперской идеи, что по определению относится враждебно к украинской государственности и независимости украинского народа”, - говорится в послании.

В УПЦ КП убеждены, что во время праздничных мероприятий будет происходить борьба двух идей – “украинской и имперско-российской в обертке «Русского мира».

“Москва через РПЦ хочет навязать нам искаженное виденье собственной истории, продемонстрировать собственное превосходство над Украиной. Именно поэтому мероприятия, которые организуют Кремль и РПЦ, начнутся в Москве 24 июля, а затем продолжатся в Киеве и Минске. Таким образом хотят показать ведущее значение Москвы и второстепенное значение Киева, хотя на момент Крещения Руси Москвы не существовало, а возникла она, как село, на 150 лет позже”, - заметили в УПЦ КП.

Поэтому, кроме участия в государственных праздничных мероприятиях, которые планируются 25-26 июля 2013 г., Киевский Патриархат, как и каждый год, планирует провести собственные праздничные мероприятия в честь Крещения Киевской Руси-Украины. Утром 28 июля во Владимирском кафедральном соборе в Киеве состоится литургия, после которой начнется традиционный крестный ход к памятнику св. Владимиру. Участники шествия пройдут по бульвару Тараса Шевченко, улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади, и по улице Трехсвятительской к Владимирской горке.