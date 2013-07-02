В Одесском государственном агроуниверситете призывают руководство государства не допустить уничтожения аграрной науки в Украине

Киев. 2 июля. УНИАН. Преподаватели и студенты Одесского государственного аграрного университета призывают руководство государства не допустить уничтожения аграрной науки в Украине.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как напомнил профессор университета Владимир Герасименко, 26 июня Кабинет министров Украины принял распоряжение об оптимизации управления высшими учебными заведениями Украины. В соответствии с этим решением, Одесский государственный аграрный университет, который готовит ветеринаров, агрономов, землеустроителей и механизаторов, планируется ликвидировать путем присоединения к Одесской национальной академии пищевых технологий.

Он заметил, что аграрный университет - это глубоко специализированное заведение, которое организовали биологи, и присоединение его к техническому вузу, которым, по сути, является академия пищевых технологий, негативно повлияет на аграрное образование. "Академия пищевых технологий является инженерной академией, имеет инженерные специальности, а сельскохозяйственный вуз - это совсем другое, это биология. Это несовместимые вещи, нигде в мире вы не найдете такого, чтобы подобные вещи смешивались", - заметил Герасименко. Профессор подчеркнул, что это ослабит аграрную науку, а вузов такой специализации в Украине то так уже и много.

По мнению Герасименко, в результате таких действий, кроме главного - уничтожения аграрной науки, тысячи преподавателей останутся без работы, а десятки тысяч студентов не смогут продолжить профильное образование, избранное при поступлении.

Он заметил, что коллектив не верит в заверения Министерства образования о том, что решение будет способствовать развитию аграрного образования, а не его уничтожению.

"Коллектив и студенты не поверили заверению представителя министерства, и прежде всего из-за спешки и секретности, с которыми готовилось это постановление правительства, что вызвало большое подозрение и недоверие у людей", - заметил Герасименко. Он допускает, что истинной целью этого решения может быть имущество университета. Преподаватель обратил внимание на то, что в постановлении правительства имущество университета объединенному вузу не передается. "Передача целостных имущественных комплексов происходит от Министерства аграрной политики Министерству образования. А Одесской национальной академии пищевых технологий передаются только студенты, а об имуществе ничего не сказано. Значит, можно передать только студентов, а имуществом министерство может распорядиться так, как оно хочет", - допустил он.

Профессор университета Алексей Сидоренко призвал Президента, руководителя правительства, профильного министра вмешаться в ситуацию. "Здесь не все продумано, здесь не все логично, и нужно все сделать для того, чтобы высшее учебное заведение с почти столетней историей не перестало существовать", - заметил он.

Сидоренко рассказал, что помимо прочего, университет реализует программу "Родное село", целью которой является возрождение села. "Кто должен возрождать село - молодежь, молодежь, которую мы готовим в нашем университете", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 26 июня министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что Кабинет министров принял решение об объединении Одесской национальной академии пищевых технологий и Одесского государственного аграрного университета.

Он объяснил, что таким образом удастся обеспечить подготовку специалистов, которые работают в аграрной и перерабатывающей сферах сельского хозяйства, в одном вузе.

«Будет полностью вся линейка - от выращивания продуктов до их переработки и хранения», - подчеркнул Табачник.

Министр также отметил, что в результате такого объединения вузов уровень дипломов выпускников-аграриев повысится, поскольку это будет диплом не просто университета, а национального университета.

В 2012 году к Одесской национальной академии пищевых технологий присоединили Одесскую государственную академию холода.

27 июня коллектив и студенческий совет Одесского государственного аграрного университета распространили обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову. В обращениях они высказались против присоединения вуза к Одесской национальной академии пищевых технологий.

“Коллектив университета обращается к Вам с просьбой вмешаться в судьбу Одесского государственного аграрного университета и оставить его в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины... Просим Вас принять срочные меры относительно отмены решения Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 г. относительно объединения Одесского государственного аграрного университета с Одесской национальной академией пищевых технологий”, - говорится в обращении трудового коллектива вуза.

“Студенческий совет Одесского государственного аграрного университета обращается к Вам с просьбой оставить наш ОГАУ в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, поскольку мы уверены, что аграрные вузы должны подчиняться министерству соответствующего профиля, потому что имеют свою специфику обучения и практики, свои традиции и виденья”, - говорится в обращении студенческого совета ОГАУ.

В этот же день сотни студентов Университета вышли на акции протеста против решения правительства о ликвидации учебного заведения.