Производитель пива «Сан ИнБев Украина» рассматривает возможность закрытия заводов в Украине в случае сокращения рынка пива

Киев. 1 июля. УНИАН. Компания «Сан ИнБев Украина», один из крупнейших отечественных производителей пива, не исключает возможности закрытия части заводов в Украине в случае существенного падения рынка пива в стране, связанного с возможным трехкратным повышением акцизной ставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в агентстве УНИАН сообщил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «Сан ИнБев Украина» Денис Хренов.

«Сан ИнБев» рассматривает возможность закрытия производственных мощностей в случае резкого падения рынка пива», - сказала Хренов.

При этом он отметил, что сокращение рынка пива в стране на 25%, которое прогнозируется в случае повышения акцизной ставки до 2,5 грн/литр, является существенным и может стать причиной сворачивания мощностей. В то же время Хренов не уточнил, какой из трех заводов компании в Украине может быть закрыт.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект о повышении ставки акциза на пиво почти в три раза – до 2,43 грн с 0,87 грн за литр напитка. В случае принятия законопроекта, производителям и продавцам пива придется получать лицензию на эту деятельность, а пивоварам – проходить регистрацию в Миндоходов. Кроме того, для пива введут акцизную марку.

Кроме того, 15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, украинские пивовары в январе-мае 2013 года произвели 114 тыс. декалитров пива, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Производство пива в Украине в январе-марте 2013 года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года.