Школа юных суперменов

1 июля в Харькове стартовал XIII Всеукраинский сбор-соревнование юных спасателей «Школа безопасности», который прошел при поддержке Группы компаний «Фокстрот»



Организаторами сбора юных спасателей стали Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Всеукраинское общественное детское движение «Школа безопасности», Национальный университет гражданской защиты Украины при содействии Группы компаний «ФОКСТРОТ».



Торжественное открытие «Школы безопасности»-2013 состоялось в Харькове, в Национальном университете гражданской защиты Украины. Около 200 юных спасателей с Автономной Республики Крым, 21 области Украины, гг. Киева и Севастополя, а также команда юных спасателей из г. Ростова-на Дону, которая представляет Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности» собрались на базе высшего учебного заведения, которое готовит кадровый состав службы спасения в ожидании официального открытия соревнований.

- Для нас большая честь принимать юных спасателей Украины, активистов «Школы безопасности», и мы с удовольствием поделимся с вами знаниями о безопасности жизнедеятельности и создадим условия для приобретения необходимых навыков, - обратился к детям Владимир Садковой, ректор Национального университета гражданской защиты Украины, главный судья соревнований, генерал-лейтенант службы гражданской защиты.



Старшие наставники юных Бэтменов в этот день кроме официального открытия слета организовали посещение выставки аварийно-спасательной техники, а также показательные выступления. После окончания церемонии открытия юные спасатели отправились в оздоровительный лагерь Университета в с. Фигуровку Чугуевского района. Здесь старшеклассники будут соревноваться в поисково-спасательных работах, в навыках по психологической подготовке, радиационно-химической защиты, преодолении естественных препятствий, проведении аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Дети в природных условиях выяснят, кто лучше разбирается в спасательных работах на воде и оказании первой медицинской неотложной помощи. Также их ждут конкурсы представления команд, стенных газет и традиционный конкурс «Мисс и Мистер спасатель- 2013».

Среди главных задач сбора-соревнования - формирование у детей и молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности, повышения уровня их практической подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, профессиональная ориентация, пропаганда профессии спасателя и популяризация здорового образа жизни.

«Убежден, что этот слет останется в вашей памяти как урок того, что жизнь нужно беречь, как самую дорогую ценность!», - шла речь в обращении к участникам слета председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских.

По итогам сбора-соревнования победители и призеры по общим результатам, по видам соревнований и конкурсов будут награждены дипломами от организаторов, кубками, медалями, призами от партнера - Группы компаний «Фокстрот», которая с 2002 года реализует собственный социальный проект «Школа безопасности» под девизом: «Комфортно там, где безопасно! »

- Проект задуман как часть стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса, однако я чувствую и личную радость от его успеха, ведь воспитал троих детей, - прокомментировал партнерство соучредитель ГК ФОКСТРОТ Геннадий Выходцев. - Поэтому с готовностью откликнулся на призыв реализовать этот проект на национальном уровне, чтобы охватить как можно больше юных украинцев движением к познанию самых главных правил – как быть живыми и здоровыми.

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован ГК «Фокстрот» под девизом «Комфортно там, где безопасно» в 2002 году с целью поддержки государственной политики пропаганды идеи безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН-ЮИД (юных инспекторов движения), Всеукраинском конкурсе «Молодое поколение - за безопасность движения», соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности» и Всеукраинского конкурса творчества «Безопасность жизни – жизнь в безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер украинского ритейла бытовой техники и электроники* - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 226 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 от 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожье и область, Черновцы, Житомир, Николаев, Донецк) были проведены детские праздники - «Уроки безопасности». В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.

*по данным GFK, 2012