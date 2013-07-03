Повышение финансовой грамотности населения позволит привлечь сбережения украинцев для развития банковской системы - банкиры

Киев. 3 июля. УНИАН. Повышение финансовой грамотности населения позволит привлечь сбережения украинцев для развития банковской системы, нуждающейся в дополнительных ресурсах, заявили банкиры в среду на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов, такие выводы были сделаны на основании проведенного компанией KfW социологического опроса.

Согласно опросу, украинские женщины экономнее мужчин. Регулярно сбережения делают 16% женщин и лишь 13% мужчин. В целом 15% украинцев регулярно сберегают деньги и 25% - время от времени. Около 44% населения сберегает свободные деньги в безналичной форме, 25% тратят деньги на продовольственные товары , 3,4% - приобретают валюту, 2,1% - занимают друзьям и родственникам, 0,3% - вкладывают в золото или ювелирные изделия.

Из перечня финансовых услуг, по данным опроса, наиболее интересными для украинцев остаются потребительские кредиты -13%, депозиты - 8%, банковская платежная карта -7,4%, предложения негосударственных пенсионных фондов – 5,6%, текущий банковский счет – 5,6%.

Опрос показал, что 13,4% украинцев мало знают о деньгах и о том, как делать сбережения. Данный уровень характерен для всех возрастных групп от 16 и старше 60 лет, независимо от образования и занятости.

«При увеличении уровня финансовой грамотности населения денежные потоки будут направлены в банковскую систему, соответственно - в экономику страны. Это приведет к снижению процентных ставок, в том числе и по кредитам», - сказал Мамедов, отметив, что по данным эксперта 40-60 млрд долл. находится на руках у населения за рамками официальной финансовой системы.

Заместитель главы Национального банка Украины Валерий Прохоренко сообщил на пресс-конференции, что план мероприятий повышения финансовой грамотности населения на 2013 год является частью стратегической программы развития банковской системы на 5 лет.

«Уровень финансовой грамотности находится не на том уровне, который бы удовлетворял банковскую систему на данном этапе развития страны», - сказал Прохоренко.

«Мы хотим в сотрудничестве с НАБУ и НБУ помочь переосмыслить отношение украинцев к банковским вкладам и простимулировать их хранить свои сбережения в банках», - заявил директор бюро GfK в Киеве Гуннар Вельцхольц. В качестве примера он сообщил, что в Германии большая часть немцев доверяет банковским вкладам и 60% населения Германии регулярно делают сбережения.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% (с начала года - на 4,17%) - до 1,174 трлн грн.