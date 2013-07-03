УВКР расценивает решение ВР о перенесении парламентских слушаний по трудовой миграции как неуважение к заграничному украинству

Киев. 3 июля. УНИАН. Украинский всемирный координационный совет (УВКР) расценивает решение Верховной Рады о перенесении из сессионного зала в небольшое помещение парламентских слушаний на тему трудовой миграции как неуважение ко всему заграничному украинству.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: «Украинский всемирный координационный совет: 20 лет в защите интересов заграничного украинства».

В заявлении УВКР, розданном журналистам, Координационный совет называет странным и непонятным решение провластного большинства депутатов перенести запланированные на сегодня парламентские слушания на тему: «Украинская трудовая миграция: состояние, проблемы и пути решения» в актовый зал Верховной Рады по адресу: ул. Банковая, 6-8, где нет технических условий для работы большой аудитории.

“УВКР расценивает такое решение Верховной Рады как неуважение всего заграничного украинства в целом и трудовых мигрантов, в частности. УВКР выражает решительный протест против подобных действий. Мы требуем извинения от руководства Верховной Рады за этот инцидент”, - говорится в заявлении.

Председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный отметил, что непонятно, как в маленьком помещении вместятся все, кто пожелал принять участие в слушаниях, а их на сегодняшний день насчитывается более 600 человек.

"Мы понимаем, что парламент, как плохой студент, решил в последнюю неделю поработать и принять все, что не успел наработать на протяжении месяцев, но нельзя было принимать решение, не предупредив людей", - отметил он.

Президент Европейского конгресса украинцев Ярослава Хортяни назвала унижениям украинской диаспоры вышеупомянутый факт, она отметила, что на это мероприятие съехались украинцы из разных стран.

В заявлении также отмечается, что актуальность этих слушаний подтверждена фактом: наличием в мире от 2 до 7 миллионов трудовых мигрантов из Украины, так называемой четвертой волны эмиграции.

«И это именно они, наши трудовые мигранты, перечисляют в Украину, только по официальным данным, 9,0–12,0 млрд дол. США. Эта сумма сопоставима с суммой всех иностранных инвестиций в экономику Украины. При этом наши «инвесторы» находятся в Украине на положении граждан второго сорта и имеют серьезные проблемы во многих сферах, потому что избирательные права их ограничены; юридический статус не определен; социальная защита сомнительна или отсутствует; с большинством стран мира отношения по этим проблемам не урегулированы; языковые, культурные, образовательные, религиозные и другие потребности этих сообществ не защищаются», - отмечают в УВКР.

В организации убеждены, что, учитывая важность этих проблем, парламентские слушания вызвали большую заинтересованность в мире. Для участия в мероприятии прибыли украинцы из 25 стран, почти 700 человек пожелали быть присутствуют в сессионном зале Верховной Рады, говорится в заявлении.

Слушания проходят по инициативе УВКР, их подготовка продолжалась более 4 месяцев. Благодаря слушаниям украинское сообщество надеялось привлечь внимание общества к проблемам трудовых мигрантов и законодательному решению этих проблем.

«Чтобы эти надежды оправдались, УВКР выдвигает к руководству Верховной Рады следующие требования: обеспечить участие максимального количества лиц, желающих принять участие в слушаниях, а также представителей исполнительной власти, фракций и комитетов парламента. Обеспечить стенографическую запись слушаний, теле- и радиотрансляцию по каналу «Рада» и Первому каналу Украинского радио. Обеспечить возможность выступления всех, кто записался. Рекомендации парламентских слушаний использовать для законодательного воплощения в ІІІ квартале 2013 года», - отмечается в заявлении УВКР.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля приняла решение о проведении сегодня вечернего заседания, и с этой целью перенесла запланированные парламентские слушания в другое помещение ВР.