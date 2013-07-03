Спортивно! Модно! Умно!

Проявив ловкость баскетболиста, бросай свой старый мобильный телефон в корзину - и получай скидку на модный гаджет – смартфон. Эта последовательность работает! «Смартомания» в двух киевских «Фокстротах» ждет всех, кто видит цель и не видит препятствий в борьбе за хорошую скидку на «умный» телефон.

В эти выходные 6 и 7 июля в двух киевских магазинах «Фокстрот» состоится шоу «Смартомания». Это яркое событие для тех киевлян, которые давно хотели сменить свою старую мобилку на «умный» телефон. Да и зачем ограничиваться функцией телефона «Голосовые звонки», если можно использовать практически все возможности карманного компьютера с помощью смартфона?

Смарт-шоу от «Фокстрот» – это беспроигрышная возможность обзавестись существенной скидкой на новый смартфон Samsung. Этот известный корейский бренд выбран неслучайно, ведь он на первом месте в мире по продажам смартфонов – со 115 миллионами проданных единиц*. Широкий ассортимент гаджетов этой торговой марки ориентирован на разные категории пользователей. А скидка в 30%, наверняка, придется по душе и столичным покупателям. Нужно лишь, проявив ловкость меткого баскетболиста, забросить свой старый телефон в корзину.

«Фокстрот» и «Смартомания» в июне уже порадовали покупателей в Севастополе ко Дню Города и в Ялте.

Ближайшая остановка шоу – в Киеве. В субботу 6 июля «Смартомания» пройдет на Правом берегу Киева в магазине «Фокстрот. Техника для дома», расположенного на пр. Московский, 21 (ст. М «Петровка»). Время проведения мероприятия: 11:00-19:00.

А в воскресенье 7 июля встречайте смарт-шоу на Левом берегу Киева в магазине «Фокстрот» по адресу: ул. Мишуги, 4 (ТЦ «Пирамида»). Время проведения: 12:00-20:00.

Условия участия в «Смартомании» очень просты: каждый желающий может выйти на сцену, расположенную рядом с супермаркетом «Фокстрот», и забросить свой старый мобильный телефон в брендированную корзину. В случае попадания, счастливчик гарантированно получает купон со скидкой 30% на покупку нового смартфона Samsung в любом магазине «Фокстрот. Техника для дома». Если участник не попадает в цель, он получает купон на скидку 15%. Мобильные телефоны не изымаются у игроков, а после броска возвращаются участникам соревнования. Ведь только при наличии старого телефона и купона в магазине выдается скидка. Скидочным купоном можно воспользоваться во всех 226 магазинах «Фокстрот. Техника для дома» до 31 июля 2013 года.

Во время проведения шоу гостей будут развлекать ведущий и Dj. Кроме развлечений, «Смарт-шоу» предлагает каждому гостю детально познакомиться с моделями телефонов, опробовать их функции и убедиться в правильности своего выбора с помощью профессиональных консультантов.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на июнь 2013 в Украине насчитывается 226 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 112 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» – самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

Справка: в июле 2012 года стартовал уникальный проект сети «Фокстрот. Техника для дома» под названием «Смартомания». «Смартомания» – это шанс для каждого потребителя обрести новый смартфон с ощутимой выгодой во всех регионах страны.

1 сентября 2012 года в рамках проекта стартовали смарт-шоу, которые проводятся возле супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». Развлекательные мероприятия, кроме хорошего настроения, приносят участникам скидки на современные смартфоны Samsung.

- Мы наблюдаем ярко выраженную тенденцию замены старых мобильных телефонов потребителями на современные смартфоны. Наш проект направлен на то, чтобы сделать покупку нового устройства не только выгодной, предоставив скидку, но и развлекательной, – прокомментировал менеджер категории «Мобильная связь» торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Александр Величко.

По условиям проекта, каждый желающий может по команде ведущего кинуть свой старый мобильный телефон в урну. При попадании, участнику предоставляется купон со скидкой -30% на смартфоны Samsung. Если участник не попадает в цель, он получает купон со скидкой -15% на смартфоны Samsung. Старый телефон отдается владельцу – скидку в магазине можно получить только при наличии купона и старого телефона до 31 июля в любом супермаркете «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. Более подробная информация доступна на официальном сайте «Фокстрот» http://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/41.

*По данным International Data Corporation за первый квартал 2013 года.

** по данным GFK, 2012