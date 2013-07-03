Лидеры общественных организаций выступают за создание народных отрядов обороны от произвола милиции и криминалитета

Киев. 3 июля. УНИАН. Представители ряда общественных организаций выступают за создание народных формирований для защиты прав людей от произвола правоохранительных органов, рейдерских группировок и пр.

С такой инициативой глава Гражданского Конституционного Конгресса Юрий Збитнев, глава МОО "Интернациональный союз" Лариса Абрамович, глава Координационного совета Национальной полиции местного самоуправления Владимир Волков и глава всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко выступили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, анализируя течение событий в поселке Врадиевка Николаевской области.

По словам Збитнева, события во Врадиевке показали, что, начиная с 2011 года, арсенал протестных действий у населения против произвола и насилия со стороны представителей власти расширяется, набирает обороты и становится более радикальным именно в регионах, которые считаются базовыми для Партии регионов.

Збитнев отметил, что исправить ситуацию в органах внутренних дел лишь отставкой министра внутренних дел не удастся, а необходимо в корне реформировать всю систему МВД.

Кроме того, он привел статистические данные, которые свидетельствуют, что за последний год количество правонарушений, совершенных сотрудниками разных правоохранительных органов, достигло почти миллиона.

"Это значит, что они воюют с собственным народом... И такое мы будем видеть каждый день, пока или не изменится режим, или не будет переформатировано МВД. Поэтому выхода нет - необходима самоорганизация общества для защиты от диктатуры и произвола", - заявил Збитнев.

В свою очередь Абрамович отметила, что от произвола правоохранителей страдают также представители национальных меньшинств.

"Если милиция не защищает народ, то народ сам должен защищаться", - сказала она.

Продолжая тему, Волков выразил мнение, что всем нынешним работникам правоохранительных органов нужно добровольно написать рапорты на увольнение и покаяться перед народом.

"Я бы предложил каждому из этой организации написать заявление и уйти. По одному, даже целым райотделом, управлением, и покаяться перед народом, что служили этой власти. Я предлагаю милиции сдаться народу, а не сдаться власти. Это единственный выход, чтобы народ не поднял вас", - сказал он.

При этом глава Координационного совета Национальной полиции местного самоуправления отметил, что также выступает за формирование отрядов самообороны для защиты от произвола милиции.

В то же время глава женского движения "За свободную Украину" Шматко сообщила, что, по информации, имеющейся у нее от жителей Врадиевки, сегодня ночью к самым активным участникам акций протеста против произвола местных милиционеров "для беседы" приходили бойцы спецподразделения "Беркут" и к двум активистам даже применили физическую силу.

"Если нас не защищает государство, мы должны защищаться сами!" - отметила она.