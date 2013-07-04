Активисты “Языкового майдана” презентовали сборник эссе к годовщине акций в защиту украинского языка

Киев. 4 июля. УНИАН. Активисты “Языкового майдана” во время пресс-конференции в УНИАН презентовали сборник эссе “Украинский дом: годовщина протестов против “языкового закона”.

Сборник состоит из воспоминаний участников акций протеста и содержит аналитические статьи, посвященные историко-общественному феномену языка и его влиянию на современность. Предисловие к книге под названием “О языковом минусе, который порождает плюс”, написала народный депутат Украины от фракции “Свобода” Ирина Фарион.

“В книге описано, что произошло за год после принятия языкового закона Колесниченко-Кивалова, каковы были последствия его принятия. Также описано о том, почему закон не стал тем, на что рассчитывали представители власти”, - сказал автор книги, активист “Языкового майдана” Дмитрий Ризниченко.

В свою очередь, автор идеи книги и ее издатель, активист “Языкового майдана” Петр Кузик добавил, что идея книги возникла очень просто. “Это было желание зафиксировать те события, проанализировать их с течением года и, кроме того, что дать оценку тем событиям, хотелось рассказать о людях, которые стояли под “Украинским домом”, что ими двигало и какие у них были эмоции”, - сказал Кузик.

Народный депутат Украины от фракции ВО “Свобода” Андрей Ильенко отметил, что эта книга - очень хорошая проза. “Она имеет документальный характер, но она направлена и сделана в чрезвычайно хорошем литературном стиле. Во-вторых, она содержит не только описание событий и свидетельств разных людей о том, что было под “Украинским домом”, народный бунт, но там много философских, политологических, культурологических идей, которые выражает автор и которые чрезвычайно интересны, актуальны, и которые отражают определенный срез украинского общества, определенную интеллектуальную среду, существующую в Украине. Эта книга не только о нескольких днях под “Украинским домом”, но имеет более широкий контекст”, - сказал политик.

В свою очередь, народный депутат Фарион отметила, что за последние два-три года в Украине не было более масштабных акций протеста, чем в защиту украинского языка. “Это абсолютно опровергает мнение о том, что языковой вопрос в Украине не входит в ряд первоочередных вопросов. Это выдумка”, - сказала она.