Общественность Днепропетровска просит Януковича вмешаться в ситуацию, которая сложилась в пгт Любимовка в результате работы гранитного карьера

Киев. 4 июля. УНИАН. Председатель Общественного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и нарушением прав граждан Днепропетровска Дмитрий Кашик просит Президента Украины Виктора Януковича разобраться в ситуации, которая сложилась в пгт Любимовка в связи с проведением взрывов на гранитном карьере.

Об этом Кашик сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в результате работы карьера в домах жителей появились разломы и трещины, происходят перебои с электроэнергией, наблюдается отсутствие питьевой воды и газа.

«Прошу вас вмешаться в ситуацию, остановить произвол в пгт Любимовка Синельниковского района и защитить жизнь граждан», - говорится в обращении.

По словам Кашика, реагируя на заявления граждан, представители общественной организации приезжали на карьер и обнаружили отсутствие ряда документов, разрешающих проводить взрывы, в частности решения общественных слушаний. О выявленных нарушениях Общественный комитет сообщил в прокуратуру Днепропетровской области.

Кашик отметил, что после этого в его адрес начали поступать угрозы физической расправы.

Он также сообщил, что 2 июля этого года в 3 часа ночи в его квартиру «вломились люди» с угрозами физической расправы. «Они требовали прекратить действия организации в отношении защиты жителей пгт Любимовка», - сказал Кашик.

«Мне удалось попросить помощи у своих знакомых, которые проживают рядом с моим домом. Только благодаря вмешательству общественности была пресечена попытка расправы надо мной», - добавил Кашик. Он сообщил, что уведомил о произошедшем прокуратуру Днепропетровской области, «но реакции не последовало».

По словам Кашика, в Общественный комитет поступило более двухсот обращений от жителей пгт Любимовка с жалобами на роботу карьера.