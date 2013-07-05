Общественные организации ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС планируют провести осенью объединительный съезд

Киев. 5 июля. УНИАН. Общественные организации ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС планируют провести осенью объединительный съезд.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинского союза ликвидаторов-инвалидов «Чернобыль-86» Анатолий Колядин, такое решение было принято на втором съезде участников ЛПА на ЧАЭС, который состоялся в Киеве 26 июня.

На съезде решено создать организационный комитет, который должен провести работу по подготовке объединительного съезда.

«Оргкомитет должен определиться с повесткой дня, подготовкой и юридическим обоснованием. Нам нужно решить это до октября», - сказал Колядин.

По его словам, в оргкомитет войдут представители всеукраинских чернобыльских организаций.

Как сообщил исполнительный директор ВОО «Помощь инвалидам Чернобыля» Николай Исаев, на съезде подчеркивалось, что единственным путем решения проблем чернобыльцев является вхождение в правовое поле Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», который, в частности, определяет, что государственная пенсия ликвидаторов 1-й группы инвалидности должна составлять 10 минимальных пенсий по возрасту, для 2-й группы - 8 минимальных пенсий, для 3-й - шесть минимальных пенсий.

По словам Исаева, необходимо определиться со статусом ликвидаторов и их удостоверениями.

«На сегодняшний день инвалиды-ликвидаторы в большинстве имеют удостоверения личности пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. И вкладки в удостоверения уже не имеют значения, поскольку достигнута цель: ликвидаторов поставили в один ряд с потерпевшими», - объяснил он.

Исаев также отметил недостаточный уровень финансирования программ по оздоровлению и медицинскому обслуживанию участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.