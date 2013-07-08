Новая Toyota Corolla – «ВиДи Автострада» принимает заказы!

В Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада» открыт прием заказов на новую Toyota Corolla одиннадцатого поколения. Новая Corolla воплощает эволюцию нового дизайнерского языка Toyota: более современный дизайн, увеличенное пространство и комфорт, практичность и удобство в эксплуатации, непревзойденная экономия топлива, улучшенная динамика вождения и усовершенствованные средства безопасности.

Автомобиль доступен для заказа в дилерском центре «ВиДи Автострада» по цене от 153 455 грн в семи комплектациях и с тремя бензиновыми двигателями на выбор: уже хорошо известными двигателями объемом 1,33 л и 1,6 л и новым для этой модели 1,8-литровым двигателем. На смену четырехскоростной автоматической коробке передач пришел бесступенчатый вариатор (CVT).

Одиннадцатое поколение Corolla имеет совершенно новый дизайн экстерьера. Благодаря длинной колесной базе и уменьшенной общей высоте, ее дизайн сочетает четкие линии и сбалансированные пропорции, придавая новой Corolla более изысканный, солидный и современный вид. Был изменен баланс дизайнерских принципов Keen Look и Under Priority, в результате чего внимание теперь акцентируется на верхней решетке, чтобы обеспечить характерный, более престижный внешний вид.

Благодаря увеличению длины колесной базы на 100 мм, был создан совершенно новый высококачественный дизайн интерьера, который обеспечивает клиентам отличную среду внутри салона. Салон стал просторнее и комфортнее, существенно увеличилось пространство для ног пассажиров задних сидений. Качественным изменениям подверглись также и сиденья – они стали ещё удобнее, а багажник – вместительнее. Новая Corolla не только просторнее и комфортнее, но и, благодаря обеспечению ведущего в классе уровня бесшумности, – тише своей предшественницы.

Сиденья авто теперь имеют длинную подушку с эргономично изогнутым передним краем, который придаст ощущение комфорта людям любого телосложения. Новые более тонкие спинки сидений обеспечивают лучшую поддержку поясницы и боков, тогда как форма подголовников сочетает в себе комфорт и отличную защиту от травм во время резких движений головы и шеи.

Новая Toyota Corolla 2013 производит меньше выбросов и демонстрируют лучшую в своем классе экономию топлива, что дарит клиентам привлекательные преимущества с точки зрения эксплуатационных расходов. Конструкция новой Corolla призвана достичь минимального уровня пробуксовки, и это не только способствует отсутствию шума в салоне, но и уменьшает расход топлива и количество выбросов CO².

Особенности новой Toyota Corolla:

- три бензиновых двигателя на выбор с объемом цилиндров в 1,33 л, 1,6 л и 1,8 л;

- колесная база увеличена на 100 мм – до 2700 мм;

- во всех вариантах комплектации предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни;

- автоматический таймер выключения света поможет Вам безопасно выйти со стоянки;

- в комплектации Lounge предусмотрена простая «интеллектуальная» система помощи при парковке SIPA (Simple Intelligent Parking Assist);

- в салоне предусмотрены разъемы для подключения портативных устройств, например, iPod;

- автомобиль укомплектован многочисленными средствами безопасности

За дополнительной информацией о новой Toyota Corolla обращайтесь, пожалуйста, к нашим консультантам по тел.: +38 (044) 50-333-50.

Добро пожаловать в Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада»!

* Цена действительна по состоянию на 04.07.2013 и может быть изменена на дату покупки автомобиля.

«ВиДи Автострада» является неотъемлемой частью «ВиДи АвтоСити». На сегодняшний день «ВиДи АвтоСити» — это объединение пятнадцати дилерских центров в рамках автомобильных городков в Киеве («ВиДи АвтоСити Кольцевая» и «ВиДи АвтоСити Борисполь») и Одессе («ВиДи АвтоСити Одесса») общей площадью более 50 000 кв. метров, это больше 110 моделей разных марок, это более 170 сервисных постов, которые обслуживают до 500 автомобилей в день. Это полный комплекс услуг, включая тест-драйв, покупку авто, страхование, лизинг, кредит, trade-in («обмен» автомобиля с пробегом на новый с доплатой разницы стоимости), официальный сервис, аксессуары и запчасти. Это единая Программа Лояльности «ВиДи АвтоСити», дающая возможность пользоваться скидками на обслуживание автомобиля, покупку аксессуаров и запчастей, а также получать дополнительные привилегии в любом дилерском и сервисном центре Киева, Одессы и на Бориспольском шоссе, входящем в состав Города Автомобилей. «ВиДи АвтоСити» — это премиальное обслуживание во всем. Это настоящий Город Автомобилей.



«ВиДи Автострада»

Большая Кольцевая, 56

Софиевская Борщаговка, г. Киев

5033350

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