«Фокстрот» расширяет сеть до 228 магазинов в 113 городах Украины

Праздничное открытие 21-го магазина «Фокстрот» в Киеве (ТЦ «Полярный») и 1-го магазина в Южном Одесской области пройдет 18-21 июля 2013 года!

Сеть «Фокстрот. Техника для дома» в очередной раз подтвердила свой статус всеукраинского лидера*, расширив свое географическое присутствие до 113 областных и районных центров, и увеличив общую площадь торговых помещений до 308380 квадратных метров.



Площадь открываемого магазина в городе Южный (Одесская область) по адресу: пр. Григорьевского Десанта, 34/4 составит 581 кв.м., а в киевском ТЦ «ПОЛЯРНЫЙ» на ул. М.Майорова, 2 – 1000 кв.м.

В новых супермаркетах «Фокстрот» на протяжении 4-х дней в честь открытия будут действовать праздничные скидки и специальные предложения.

- Как правило, для своих магазинов мы рассматриваем торговые и торгово-развлекательные центры, где поток посетителей генерирует не только наш супермаркет, но и другие арендаторы. Хотя готовы открывать магазины и в отдельно-стоящих зданиях при наличии необходимых параметров под открытие магазина «Фокстрот»: определенный пешеходный и автомобильный трафик, удобный подъезд и наличие паркинга, - сообщил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - Безусловно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже в сентябре откроем следующий - 229-й магазин (22-й - в Киеве, в ТЦ «Сильвер Бриз»). Также есть ряд объектов в крупных торгово-развлекательных центрах в областных городах, по которым сейчас ведутся переговоры. Дополнительно мы продолжаем переформатирование существующих супермаркетов по всей Украине, чтобы, попадая в наш магазин, посетители могли легко сориентироваться и найти интересующий товар, а также получить весь комплекс сервисов с максимальным комфортом для себя.



Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на июль 2013 в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.



* по данным GFK, 2012