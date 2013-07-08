Если Кличко не будет баллотироваться в мэры Киева, то на выборах будут лидировать Попов и Порошенко, – опрос

Киев. 8 июня. УНИАН. Если Виталий Кличко не будет баллотироваться в мэры Киева, то на выборах будут лидировать Александр Попов (18,7%) и Петр Порошенко (17,2).

Об этом свидетельствуют представленные сегодня в УНИАН результаты социологического исследования, проведенного GFK Ukraine и украинским деловым журналом "Эксперт".

В частности, заместитель директора GFK Ukraine Глеб Вышлинский сообщил, что на вопрос: «За кого вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье?», 32,7% киевлян отдали бы голоса за Кличко.

За Попова готовы отдать голоса 14,8% опрошенных, за Порошенко - 11,9%, за Николая Катеринчука - 8,8%, за Олега Ляшко - 4,2%, за Николая Томенко - 3,4%. За других кандидатов - 0,5%. Не будут голосовать - 7,9%, а «трудно сказать» - 15,9%.

В то же время на вопрос, кого они поддержат, если Кличко не будет принимать участия в выборах мэра Киева, 18,7% респондентов сказали, что будут голосовать за Попова, 17,2% - за Порошенко. Катеринчука поддержали бы 15,6% опрошенных, Ляшко - 6,8%, Томенко - 5,2%. Не будут голосовать 12,8% опрошенных. Не смогли ответить - 23,7%.

В свою очередь главный редактор украинского делового журнала "Эксперт" Андрей Блинов на пресс-конференции отметил, что сейчас наблюдается «активизация борьбы за должность мэра Киева». По его словам, «ряд кандидатов начали чаще появляться как на пресс-конференциях, так и на первых страницах ежедневных изданий и на телевидении». Блинов сообщил, что по результатам социологического исследования в ближайшем номере журнала "Эксперт" будет опубликован специальный материал. Он отметил, что по данным опроса, Кличко является популярным равномерно во всех районах Киева. В то же время Попов популярен в Голосеевском и Печерском районах, а Порошенко - в Дарницком и Шевченковском районах, Катеринчук - в Голосеевском, Печерском и Святошинском районах, а Ляшко - в Дарницком.

Политический обозреватель украинского делового журнала «Эксперт» Сергей Слободчук отметил, что согласно результатам опроса, в выборах мэра Киева готовы принять участие 79% киевлян. По его словам, в действительности явка будет более 60%. Он отметил, что около 25% опрошенных не отвечают на вопрос, за кого они будут голосовать. Слободчук считает, что это, вероятнее всего, «резерв оппозиционных голосов», поскольку госслужащие, бюджетники не хотят демонстрировать свои симпатии, особенно если они на стороне оппозиционных кандидатов.

Слободчук отмечает, что сегодня есть три варианта развития ситуации в Киеве. В случае, если Попова избирают мэром, а Киевсовет не будет иметь провластного большинства, то тогда «Попов будет полумэром». По его словам, поэтому обсуждается вариант смешанной системы выборов, а большинство будут формировать за счет так называемых независимых мажоритарщиков. Он отметил, что при втором варианте - мэром становится оппозиционер, с которым можно договариваться, особенно человек, который имеет активы бизнеса. При такой ситуации уже в первый день после выборов начнутся договоренности с властью.

Слободчук отметил, что при третьем варианте, когда будет избран кандидат, который не пойдет на договоренности, то через Верховную Раду Украины будут внесены изменения в закон о столице Украины, когда мэр, по существу, не будет иметь серьезных функций и рычагов управления.

Исследователь отдела исследований рынков услуг GFK Ukraine Владимир Головко отметил, что важную роль на выборах мэра Киева будет играть определенность с поддержкой единого кандидата от оппозиции. В то же время он добавил, что это даст привилегии только двум кандидатам - Катеринчуку и Порошенко, которые могут набрать одинаковое количество голосов, но статус единого кандидата от оппозиции значительно улучшит их позицию. В то же время эксперт сказал, что такого привилегированного статуса не будет иметь Томенко.

Опрос был проведен в Киеве с 11 июня по 1 июля 2013 года. Опрошено 2 тыс. 100 киевлян. Максимальная погрешность - 2,1%.