Колесниченко презентовал Кресовую книгу праведников 1939-1945 годов

Киев. 9 июля. УНИАН. Народный депутат из фракции Партии регионов Вадим Колесниченко на пресс-конференции в УНИАН презентовал книгу «Кресовая книга праведников 1939-1945" - об украинцах, спасавших поляков, которые подвергались истреблению со стороны ОУН и УПА.

По его словам, в книге Института национальной памяти Польши с использованием документальных и архивных материалов и свидетельств очевидцев рассказывается об украинцах - праведниках мира, которые спасали поляков «от геноцида со стороны ОУН-УПА во время «Волынской резни» в 1943-1945 годах. По информации Колесниченко, польскими учеными были установлены имена 896 украинцев, которые защищали поляков, 384 из которых были за это убиты. Также идентифицированы десятки поляков, которые укрывали украинцев от акций отплаты польских военизированных формирований.

«В этом году исполняется 70 лет со времени трагических событий, которые вошли в историю под названием "Волынская резня". Хотелось бы напомнить, что Волынская резня - это этнические чистки с элементами геноцида, который с 1948 года признается в ООН международным преступлением, массовое уничтожение этнического польского и украинского гражданского населения (преимущественно женщин, детей и стариков) на территории Западной Украины в 1943-1945 гг. сторонниками ОУН(б) и ее вооруженной составляющей - УПА. Своего пика события достигли летом 1943 года, когда 11 июля 1943-го бандитами были одновременно атакованы более 150 населенных, преимущественно польских, пунктов”, - сказал Колесниченко.

По данным Колесниченко, число жертв трагедии «оценивается в диапазоне от 75 до 200 тысяч человек». Как рассказал Колесниченко, кроме этнических поляков, уничтожались также члены смешанных польско-украинских семей, политические оппоненты ОУН(б), сбежавшие советские военнопленные и те, кто оказался в окружении, кроме того, оставшиеся евреи и ромы, а также любой «нелояльный элемент». В результате акций отплаты от рук польских вооруженных отрядов погибло и несколько тысяч украинцев, отметил Колесниченко. Он напомнил, что 20 июня сенат Польши принял Резолюцию к 70-летию Волынской трагедии. В документе события 1943 года названные "этнической чисткой с признаками геноцида". По словам Колесниченко, «по мнению сенаторов, такое определение волынского преступления можно обосновать тем, что события на Волыни имели организованный массовый характер и сопровождались жестокостью».

«Однако эта документальная книга подготовлена польским государственным Институтом национальной памяти в действительности о другом. Она не столько обвиняет и разоблачает палачей, а, в первую очередь, рассказывает о тысячах, в основном безымянных, «Праведников мира» - украинцев и поляков, которые спасали, очень часто ценой собственной жизни», друг друга от геноцида во время «Волынской резни», - сказал народный депутат.

Колесниченко считает, что «на подобных историях и примерах гуманизма, сочувствия и толерантности следует воспитывать молодежь, строить будущее Украины, основанное на социальном компромиссе и гармонизации». По его словам, подвиги украинских и польских праведников, которые положили свои жизни ради спасения невинных людей, до сих пор были неизвестны, и только благодаря исследованиям иностранных ученых и историков сегодня мы можем узнать, как разворачивались события на нашей родной земле.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде народными депутатами от Партии регионов Вадимом Колесниченко, Вячеславом Богуслаевым, Борисом Дейчем и Николаем Джигой зарегистрирован законопроект «Об украинских праведниках мира».

Законопроектом предлагается определить, что украинский праведник мира - это лицо непольского этнического происхождения, которое, несмотря на угрозу своей, своих родных и близких жизни, здоровью, социальному и экономическому положению, спасали лиц польского происхождения во время Волынской трагедии.

Проектом закона предлагается 11 июля провозгласить «Днем украинских праведников мира и памяти жертв «Волынской разные», и в этот день в Киеве, других городах и населенных пунктах Украины проводить торжественные и поминальные мероприятия».