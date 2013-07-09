В Киеве пройдет конкурс на создание арт-объекта, посвященного творчеству Булгакова

Киев. 9 июля. УНИАН. В Киеве пройдет конкурс на создание арт-объекта, посвященного творчеству писателя Михаила Булгакова.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Музея Булгакова Людмила Губианури.

Он отметила, что конкурс, который будет называться “Булгаковский мир”, пройдет в сотрудничестве с администрацией микрорайона “Воздвиженка” и городской властью Киева. Организаторы конкурса считают, что он должен проходить как честная и прозрачная борьба идей, победитель которой получит право реализовать свой проект и создать тематический арт-проект на территории исторической местности - Воздвиженки, где родился писатель.

В конкурсе смогут принять участие профессиональные художники, дизайнеры, скульпторы и архитекторы.

Среди требований к участникам конкурса: творческий подход, самодостаточность объекта, а также связь с пространством. Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе, с 5 июля по 5 октября, будет происходить сбор эскизных проектов.

“Десять лучших проектов первого этапа будут названы 5 октября. Затем их авторы изготовят модели задуманных арт-объектов. И уже по результатам второго этапа будет выбран победитель. Именно этот человек получит право воплотить свою идею в жизнь”, - сказала директор ЖК “Воздвиженка” Светлана Богачева.

В конкурсную комиссию войдут представители Музея Булгакова, партнеры проекта, представители городской власти, дизайнеры, краеведы и другие.