Глобальный договор ООН исключил 99 компаний, из них – 4 украинские

Глобальный договор ООН исключил из своей сети 99 компаний-участников из-за нарушения обязательного условия – предоставление отчета о достигнутом прогрессе.

Согласно условиям подписания Глобального договора, участники обязаны публиковать в своих годовых отчетах или аналогичных корпоративных отчетах (например, в отчете по вопросам устойчивости) информацию о том, как они поддерживают десять основополагающих принципов, относящихся к правам человека, трудовым отношениям, охране окружающей среды и борьбе с коррупцией. Этот документ называется «сообщением о достигнутом прогрессе».

Данный отчет подписанты должны представлять ежегодно. Если компания пропустит этот срок, на веб-сайте Глобального договора она будет значиться как не представившая сообщения. Если компания не представляет отчет в течении 2 лет подряд, она будет исключена. Новички свой первый отчет о прогрессе могут готовить в течении 2 лет.

Исключенные 99 компаний составляют 3% от общего числа подписантов (3288), обязанных предоставить отчет о прогрессе в течении первого полугодия 2013 года. Также, из оставшихся 2 233 компаний, 130 достигли продвинутого уровня реализации принципов Глобального договора (согласно дифференциации ГД).

В пресс-релизе организации также отмечается, что число компаний, присоединившихся к Глобальному договору, значительно превышает число исключенных. Так, в первой половине этого года к международной инициативе присоединились 646 компаний, что в более чем 6 раз больше, нежели «изгнанников».

В число провинившихся также попали 4 украинские компании: GreenCo Group, сеть магазинов бытовой техники и электроники COMFY, судостроительный завод «Залив», «Завод «Фиолент».

За всю историю Глобального договора было исключено 4167 компаний. Число подписантов на сегодня – более 11 тысяч.

Список из 99 исключенных компаний можно найти здесь.