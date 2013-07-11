Новый законопроект о мирных собраниях несет в себе много угроз – правозащитники

Киев. 11 июля. УНИАН. Законопроект «О свободе мирных собраний» №2508а, инициированный представителями власти и оппозиции, несет в себе много угроз для реальной свободы мирных собраний граждан.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Института "Республика", правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, несмотря на новый номер, этот законопроект «буквально слово в слово повторяет законопроект №2450, какой из-за протестов общественности был снят с рассмотрения в предыдущей Верховной Раде».

«Очевидно, в связи с тем, что у нас социальная ситуация в Украине очень сильно напрягается, то власти просто необходимо иметь закон для того, чтобы уже по закону пресекать собрания людей, которые выступают за свои права или хотят каким-то образом изменить Украину» - сказал Чемерис.

Он отметил, что законопроект №2508а устанавливает, в частности, необходимость сообщения о проведении собрания за 48 часов. «Сейчас никакого срока не существует де-факто и де-юре. Люди сообщают буквально за день, за несколько часов о проведении собрания. Наиболее часто собрания, которые у нас проходят, - это сообщение с сегодня на завтра», - добавил правозащитник.

Таким образом, отметил он, «власть сможет запретить все неугодные митинги». «У нас станет больше судебных запрещений собраний и станет меньше самих собраний», - сказал Чемерис.

Кроме того, отметил он, законопроект не уменьшает, а лишь переформулировывает основания для запрещений митингов, что также может повлечь за собой судебные запрещения собраний.

«Если этот законопроект станет законом, то практически невозможно будет проводить спонтанные собрания», - отметил правозащитник и добавил, что примером такого важного для общественности собрания является протест во Врадиевке.

Также законопроект, по мнению правозащитников, ограничивает права несовершеннолетних и недееспособных. В то же время, в нем слишком регламентированы требования к сообщению о проведении собрания. Теперь можно указывать лишь время и место собрания, а новые требования указывать численность и цель собрания могут стать и сейчас являются фактическим основанием для запрещения мероприятия.

Чемерис отметил также, что в случае принятия закон по сути узаконит местные положения, которые ограничивают право на протест. Так, сейчас соответствующие положения можно отменить в суде, а в случае принятия закона они станут законными и обжаловать их будет нельзя.

Кроме того, по его словам, данный закон даст основания милиции задерживать участников собраний на основании статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение законного распоряжения милиции). «Если сейчас мы выигрываем в судах такие задержания, то после принятия данного закона они мгновенно станут законными», - сказал Чемерис.

Также законопроект детально регламентирует поведение участников и организаторов собраний. «Таким образом, свобода собраний уже перестанет быть свободой. Потому что в таком случае будет расписано, за сколько вам сообщать, как идти, как ходить строем, туда можно, а туда нельзя. После того, как этот законопроект, не дай Бог, станет законом, у нас просто перестанет существовать такое понятие как свобода мирных собраний», - сказал правозащитник.

Он отметил, что сейчас также готовятся альтернативные законопроекты, которые в ближайшее время будут внесены в парламент. В частности, разработанный экспертами Всеукраинской инициативы «За мирный протест!».

Чемерис также отметил, что в России и Азербайджане также принимались подобные специальные законы, которые на стадии разработки имели поддержку экспертов и правозащитников, однако после принятия в них были внесены ряд поправок. «И что сейчас делается в России, в Азербайджане или в Беларуси с мирными собраниями – здесь не стоит говорить», - сказал он.

В то же время, по словам Чемериса, многие депутаты не собираются поддерживать этот законопроект, ведь он был зарегистрирован без консультаций с общественностью. «Практически вся оппозиция и часть Партии регионов не собираются голосовать за этот законопроект», - сказал он и выразил надежду, что законопроект №2508а не будет принят парламентом.

По мнению Чемериса, наилучшим вариантом для Украины является вообще отсутствие такого спецзакона и реформирование Кодекса Украины об административных правонарушениях, Кодекса административного судопроизводства Украины, а также ряда законов, в частности, о милиции и местном самоуправлении.

Как сообщалось, еще прошлый состав Верховной Рады пытался принять закон "О порядке организации и проведения мирных мероприятий". Однако из-за давления оппозиции и общественных организаций окончательная редакция документа так и не появилась.

4 июля в ВР был зарегистрирован законопроект о мирных собраниях, инициаторами которого выступили народные депутаты от «Батькивщина» Андрей Шевченко, Григорий Немыря, Мустафа Джемилев, Ирина Луценко, народные депутаты от Партии регионов Юрий Мирошниченко, Сергей Тигипко и Иштван Гайдош, а также народный депутат от КПУ Василий Самойленко.