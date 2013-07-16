Результаты деятельности ПАО "БТА БАНК" в I полугодии 2013 года

В I полугодии 2013 года ПАО "БТА БАНК" подтвердил свой долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaA (стабильный). Финансовые учреждения с кредитным рейтингом uaA характеризуются высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими финансовыми учреждениями.

ПАО "БТА БАНК" имеет высокую адекватность капитала, которая составляет 41% при требуемом минимальном уровне 10%. Этот показатель важен для вкладчиков так как, чем выше уровень адекватности капитала, тем надежнее и стабильнее банк.

Имея безупречную репутацию и высокую адекватность капитала БТА Банк решением № 131-13/DB/BTAB 01-02up от 14.05.2013г. рейтингового агентства IBI-Рейтинг подтвердил индивидуальный рейтинг надежности вкладов на уровне 5 (отличная надежность).

Чистые активы Банка по состоянию на 01.07.2013г. составили 5 млрд. 701 млн. 614 тыс. грн, уставной капитал Банка составляет 1,5 млрд. грн.

Финансовый результат Банка по состоянию на 01.07.2013г. составил 8 млн. 292 тыс. 826 грн.

Кредитно-инвестиционный портфель Банка (брутто) по состоянию на 01.07.2013 составил 1 млрд. 723 млн. 743 тыс. грн.

На 01.07.2013г. Банк сформировал резервы на покрытие рисков по всем видам активных операций на сумму 311 млн. 971тыс. грн.

О доверии вкладчиков также свидетельствует прирост вкладов физических лиц и увеличение клиентопотока в БТА Банке.

Срочные средства клиентов на 01.07.2013г. составили 1 млрд. 210 млн. 530 тыс. грн.

Банк имеет разветвленную региональную сетку и представлен в таких городах как: Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов, Харьков, Житомир, Запорожье.

http://btabank.ua/site/rus/main.php