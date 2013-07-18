Летний бензин класса А. В чем разница?

Эксперты утверждают, что эффективность работы двигателя и расход топлива напрямую зависит от того, какими свойствами обладает бензин, который используется в жару или в холод. В зависимости от того, как ведет себя это топливо при разных температурных режимах, оно делится на классы: А, B, C, D, E и F. Бензины класса C, D, E и F предназначен для использования зимой, C1, D1, E1 и F1 считаются переходными видами, А и В – летними вариантами бензина. Причем если речь идет об очень знойной погоде (выше 30 градусов), которая все чаще наблюдается в наших краях, то самым оптимальным вариантом будет бензин класса А.

Именно бензин класса А производства литовского нефтеперерабатывающего завода «Орлен Летува» используется в бензине Perfekt 95, который реализуется на АЗК под ТМ «Параллель», расположенных на Востоке Украины. Очень скоро здесь появится и Perfekt 92 на основе бензина класса А.

Примечательно, что бензин класса А «Орлен Летува» производит по инициативе компании «Параллель» и в рамках украинского рынка – ТОЛЬКО для «Параллели».

Почему летом стоит заливать в бак бензин класса А?

Факт 1. Стабильность работы двигателя



Основной недостаток использования зимнего бензина в жару – большая вероятность образования в топливной системе автомобиля паровых пробок, которые обязательно приведут к нестабильной работе двигателя. В результате автомобиль может плохо заводиться, глохнуть на холостом ходу, а двигатель может закипеть. Чтобы этого избежать, нужно заливать в бак бензин соответствующего класса. В жаркую погоду оптимальным вариантом будет бензин класса А.

Факт 2. Экономичность

Главное преимущество использования топлива класса А в летний период – это его экономичность. Топливо класса А обладает более высокой плотностью, попросту говоря оно тяжелее, в нем содержится меньше летучих компонентов. Это значит, что испаряемость этого бензина в жару гораздо ниже, что обеспечивает экономичный расход топлива и бесперебойную работу автомобиля при запуске двигателя, прогреве и эксплуатации. Такой бензин максимально адаптирован для работы даже в самую знойную погоду. Более низкое давление насыщенных паров позволяет этому топливу наиболее эффективно сжигаться в двигателе, что приводит к росту коэффициента полезного действия. Другими словами, на том же количестве топлива автомобиль проезжает больше километров.

Факт 3. Старая цена

Несмотря на то, что производство бензина класса А стоит дороже, совершенствованный Perfekt 95 реализуется в сети под ТМ «Параллель» по стандартной цене, таким образом клиенты «Параллели» без дополнительных затрат получают качественный продукт, комфортную езду, более того, они получают значительную экономию.