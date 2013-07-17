Открывается 100-тый «ЭКО маркет»

20 июля состоится открытие года: начнет работу 100-ый магазин сети «ЭКО маркет» в Киеве, по адресу: ул. Радунская, 40.

В этот день всех гостей и жителей микрорайона ожидает много радостных событий, которые сделают открытие незабываемым. Праздник будет сопровождаться розыгрышами ценных призов.

Каждый покупатель получит скидку 10% на покупку от 100 гривен. А любой обладатель чека от 100 грн., в котором есть продукция партнера праздника ТМ «Майский», в течение дня сможет выиграть «ЭКО»-сертификаты на 1000, 2000 и 3000 гривен, а также планшет, ноутбук и телевизор.

На праздничном открытии детей ожидают аттракционы, сладкие гостинцы, конкурсы с призами. Специально среди младшего поколения будут разыграны велосипеды.

Торговая площадь нового магазина сети «ЭКО маркет» на Радунской – 2823 м кв. Для максимально быстрого обслуживания покупателей в нем предусмотрено 18 касс, в том числе экспресс и 1 детская кассы.

«За 10 лет развития сеть «ЭКО маркет» разрослась до сотни магазинов. Это – один из показателей востребованности нашей работы, – подчеркнул Генеральный директор сети Александр Ференец. – Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы жители Украины могли найти в наших магазинах все необходимое в повседневной жизни по цене, которая их устраивает. Мы также стремимся предложить продукцию, которую можно приобрести только у нас. Для этого расширяем ассортимент собственных торговых марок за счет лучших отечественных продуктов и специально отобранных поставок импорта», – отметил Александр Ференец.

Все обладатели бесплатных купонов от сервиса Groupon, которые придут на открытие 100-го «ЭКО маркета», примут участие в розыгрыше специального приза – iPhone 5!

Новый магазин на Радунской станет центром притяжения для всего микрорайона, в том числе, благодаря наличию собственного кафе. Всех, кто придает большое значение свежести, порадуют аквариум с живой рыбой и разливное пиво. А собственная пекарня позволит ежедневно снабжать все желающих еще горячим, ароматным хлебом эксклюзивной выпечки.

Справка:

Сеть супермаркетов «ЭКО маркет» – динамично развивающаяся торговая сеть Украины (на данный момент насчитывает 99 супермаркетов в 32 городах Украины). В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство – пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство.

Президент «ЭКО маркет» Виктор Повница вошел в «25 лучших СЕО Украины 2012 года» по версии журнала FORBES.

Официальный слоган компании отражает ее миссию: «ЭКО маркет – экономный супермаркет!».

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба Сети «ЭКО-маркет»

press@eko.com.ua

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