Институт Медиа Права выступает за изменения в законодательство, касающиеся оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов

Киев. 19 июля. УНИАН. Институт Медиа Права подчеркивает необходимость внесения в законодательство изменений, которым регламентируется проведение оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности правоохранительных органов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал директор Института Медиа Права Тарас Шевченко.

По его словам, изменения должны быть внесены в законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, и то, что происходит с информацией после того, как правоохранительные органы собрали ее.

«Сейчас действующие нормы предусматривают уничтожение этой информации. Мы практически уверены, что ничего не уничтожается, а прекрасно сохраняется, например, правоохранительные органы проводили за вами слежку, пришли к выводу, что вы честный человек, и после того должны уничтожить все свои данные, которые касаются вас», - сказал Шевченко.

По его словам, в законе, который должен быть принят, следует предусмотреть, что после того, как правоохранители удостоверились, что вы честный человек, они обязаны будут написать вам письмо. «В письме они должны отметить, что против вас собиралась информация, и предоставить вам эти документы. После того, вы сможете выходить на пресс-конференции, подавать в суд или обращаться к правоохранителям за разъяснением, а также требовать компенсации», - отметил директор Института.

По его словам, главное изменение заключается в том, что правоохранительные органы должны сообщать человеку, что за ним ведется слежка или прослушиваются его телефонные разговоры. «Это позитивное обязательство, и такие изменения должны быть приняты, в частности это практика европейской системы», - сказал Шевченко.

Он также рассказал, что Институт Медиа Права готовит обращение в Европейский суд по правам человека относительно непредоставления информации о том, собираются ли сведения против конкретного лица. «Обстоятельства дела следующие: Андрей Богданович (заместитель председателя партии «Демократический Альянс») направил в Службу безопасности Украины запрос о получении информации о том, собирают ли они против него сведения, а также о том, кем и каким способом эти сведения будут использованы. Но СБУ отказала в предоставлении такой информации. Суд первой инстанции не удовлетворил исковые требования Богдановича, суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, а кассационный суд отказал в открытии кассационного производства. Поэтому сейчас мы готовим обращение в ЕСПЧ», - рассказал Шевченко.

Он отметил, что положительное решение ЕСПЧ будет служить прецедентом для изменения украинского законодательства.