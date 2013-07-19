В подготовленном УДАРом законопроекте о мирных собраниях есть нормы о реализации конституционного права граждан на собрания - Павленко

Киев. 19 июля. УНИАН. В законопроекте «О свободе мирных собраний» (№2508а-1), который внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины народными депутатами из фракции партии «УДАР», предусмотрены нормы, которые реализуют конституционное право граждан на мирные собрания.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН один из авторов законопроекта, народный депутат Украины Ростислав Павленко. Он отметил, что данный законопроект разрабатывался с участием представителей общественных организаций.

Павленко отметил: «В законопроекте основная идея - право граждан на мирные собрания является конституционно гарантированным правом и дело государства лишь помочь человеку реализовать это право, а не создавать преграды, чем бы эти преграды не были обусловлены».

Павленко отметил, что если бы сегодня действовал данный законопроект, то конфликтов, которые сегодня происходят в связи с протестами против произвола милиции в ряде регионов, можно было бы избежать.

Народный депутат утверждает, что в законопроекте предусмотрены широкие права организаторов акции, в частности, на установку сцены, на ведение агитации, на сбор подписей, организацию шествия.

Павленко отметил, что в законопроекте предусмотрено, что для акции, которая проводится в пределах одного населенного пункта, уведомление в органы власти должно поступить за 6 часов. По его словам, в том случае, если в акции примет участие более тысячи человек, или если акция выходит за пределы определенного административного пункта, то предусматривается уведомление за 24 часа. При этом он подчеркнул, что «только непредставление уведомления не может быть основанием для того, чтобы запретить акцию». Он напомнил, что «есть, так называемые, спонтанные акции, и если люди мгновенно прореагировали на событие, но при этом не нарушают Конституцию, не нарушают прав и свобод других людей, то никто не может лишь на том основании, что они не уведомили об акции разогнать их или оспорить их право на мирные собрания и высказывание своей позиции без оружия, без насилия».

Депутат отметил, что в законопроекте выписано, на каких основаниях может быть ограничено право на мирные собрания. По его словам, только суд может ограничить это право. «Важно то, что законопроектом судья лишен возможности фантазировать, мол, эта акция может привести к конфликту и на этом основании запрещать проведение акции», - подчеркнул Павленко. По его словам, акция мо

Киев. 19 июля. УНИАН. В законопроекте «О свободе мирных собраний» (№2508а-1), который внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины народными депутатами из фракции партии «УДАР», предусмотрены нормы, которые реализуют конституционное право граждан на мирные собрания.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН один из авторов законопроекта, народный депутат Украины Ростислав Павленко. Он отметил, что данный законопроект разрабатывался с участием представителей общественных организаций.

Павленко отметил: «В законопроекте основная идея - право граждан на мирные собрания является конституционно гарантированным правом и дело государства лишь помочь человеку реализовать это право, а не создавать преграды, чем бы эти преграды не были обусловлены».

Павленко отметил, что если бы сегодня действовал данный законопроект, то конфликтов, которые сегодня происходят в связи с протестами против произвола милиции в ряде регионов, можно было бы избежать.

Народный депутат утверждает, что в законопроекте предусмотрены широкие права организаторов акции, в частности, на установку сцены, на ведение агитации, на сбор подписей, организацию шествия.

Павленко отметил, что в законопроекте предусмотрено, что для акции, которая проводится в пределах одного населенного пункта, уведомление в органы власти должно поступить за 6 часов. По его словам, в том случае, если в акции примет участие более тысячи человек, или если акция выходит за пределы определенного административного пункта, то предусматривается уведомление за 24 часа. При этом он подчеркнул, что «только непредставление уведомления не может быть основанием для того, чтобы запретить акцию». Он напомнил, что «есть, так называемые, спонтанные акции, и если люди мгновенно прореагировали на событие, но при этом не нарушают Конституцию, не нарушают прав и свобод других людей, то никто не может лишь на том основании, что они не уведомили об акции разогнать их или оспорить их право на мирные собрания и высказывание своей позиции без оружия, без насилия».

Депутат отметил, что в законопроекте выписано, на каких основаниях может быть ограничено право на мирные собрания. По его словам, только суд может ограничить это право. «Важно то, что законопроектом судья лишен возможности фантазировать, мол, эта акция может привести к конфликту и на этом основании запрещать проведение акции», - подчеркнул Павленко. По его словам, акция может быть запрещена «лишь в случае, если есть нарушение закона, то есть призывы к насилию, к свержению конституционного строя».

Павленко отметил, что в законопроекте выписано поведение правоохранительных органов во время проведения мирных собраний. По его словам, правоохранители обязаны обеспечить мирное проведение акции. Он добавил, что в законопроекте есть норма о том, что правоохранительные органы по требованиям организаторов акции должны удалять провокаторов, которые пытаются начать столкновения.

жет быть запрещена «лишь в случае, если есть нарушение закона, то есть призывы к насилию, к свержению конституционного строя».

Павленко отметил, что в законопроекте выписано поведение правоохранительных органов во время проведения мирных собраний. По его словам, правоохранители обязаны обеспечить мирное проведение акции. Он добавил, что в законопроекте есть норма о том, что правоохранительные органы по требованиям организаторов акции должны удалять провокаторов, которые пытаются начать столкновения.