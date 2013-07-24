Международный аэропорт «Львов» признан лучшим в СНГ

Во время проведения ежегодного форума института Адама Смита «Развитие аэропортов в России и СНГ-2013» Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого удостоили почетной награды – «Лучший аэропорт СНГ».

Львовский аэропорт был реконструирован в рамках подготовки города к финальной части «Евро-2012». Генеральным подрядчиком строительства выступила Корпорация «Альтис-Холдинг», которая известна в Украине с 1995 года и за этот период успешно завершила ряд знаковых проектов национального масштаба.



На территории аэропорта было выполнено строительство нового пассажирского терминала, реконструкция внешних инженерных сетей и системы энергоснабжения, реконструкция взлётно-посадочной полосы. После завершения строительных работ общая площадь терминала составила 48 тис. м2. Технологическое решение терминала, а также современные зоны регистрации и контроля пассажиров позволяют обеспечить пропускную способность аэропорта до 2 000 пассажиров в час.



Почетная награда еще раз подтвердила, что новый высокотехнологичный терминал аэропорта «Львов» соответствует международным строительным и техническим стандартам, требованиям Международной организации гражданской авиации ICAO и рекомендациям Международно-транспортной ассоциации IATA, а «Альтис-Холдинг» по праву носит звание как лучший «Генподрядчик года» в 2011 и 2012 годах по версии Конфедерации строителей Украины.

Кроме того, по итогам конференции по информационным технологиям Cisco Expo 2012, аэропорт «Львов» был награжден как лучший ИТ проект в номинации «Сетевая инфраструктура и физическая безопасность аэропорта». Концепция Cisco Connected Airport была интегрирована силами специалистов «Альтис-Холдинга» в рамках единой концепции предоставления всех сервисов на основе технологии IP.



Сегодня Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и разветвленности маршрутной сети. По итогам 2012 г. Аэропорт увеличил пассажиропоток на 94 % по сравнению с 2011 г. и обслужил 576 тыс. пассажиров.