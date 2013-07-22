Стартап EyeDoc бизнес-инкубатора Happy Farm выиграл конкурс на грант от БФ Константина Кондакова

Стартап EyeDoc, являющийся резидентом класса «С» бизнес-инкубатора Happy Farm, победил в конкурсе на грант в размере 50 тысяч гривен от Международного благотворительного фонда Константина Кондакова.

Весной текущего года благотворительный фонд Константина Кондакова объявил конкурс для начинающих ІТ-специалистов и программистов-новаторов в рамках своей программы «Повышение финансовой и компьютерной грамотности» – «Creative Mind». После ознакомления со стартапами-резидентами бизнес-инкубатора Happy Farm экспертный совет Фонда принял решение выделить отдельный грант для одного из резидентов-инкубатора. Победитель был объявлен 20 июля в рамках Happy Demo Day – мероприятия, на котором стартапы Happy Farm презентовали свои проекты перед венчурными фондами и бизнес-ангелами из США, Украины и стран СНГ.

«Выбор был нелегким, нам были представлены не просто стартапы, а бизнес-продукты, которые готовы лидировать не только на рынке Украины, но и покорять глобальный рынок. При выборе мы исходили из следующих параметров: эксклюзивность, социальная значимость и польза для большого количества людей. Именно таким является проект EyeDoc, – поясняет решение фонда Максимчук Святослава, проект менеджер фон

Стартап EyeDoc, являющийся резидентом класса «С» бизнес-инкубатора Happy Farm, победил в конкурсе на грант в размере 50 тысяч гривен от Международного благотворительного фонда Константина Кондакова.

Весной текущего года благотворительный фонд Константина Кондакова объявил конкурс для начинающих ІТ-специалистов и программистов-новаторов в рамках своей программы «Повышение финансовой и компьютерной грамотности» – «Creative Mind». После ознакомления со стартап

да. – Программа анализирует положение тела, уровень глаз по отношению к монитору, их напряженность и выдает текстовые и голосовые напоминания, если положение отклоняется от нормы. Эта программа поможет уберечь от очков каждого, кто использует ПК. Состоянием на июнь 2012 года в Украине насчитывалось более 15 млн. пользователей ПК в Украине и около двух с половиной миллиардов в мире. Это число потенциальных пользователей EyeDoc.

«Для нас важно помочь тем, кто смел, кто создает что-то совершенно новое и уникальное. Мы видим большой потенциал в ребятах и в реализации данного проекта и также хотим отметить стартап Coursmos. Проект имеет социальную направленность и будет полезен всем, от мала до велика, кто хочет учиться новому или углублять свои знания. Мы приглашаем ребят к сотрудничеству» - говорит президент правления фонда Наталия Колесник.

«Нас очень радует, что в Украине появляются новые меценаты, инвесторы, бизнес-ангелы - говорит Анна Дегтерева, CEO и основатель Happy Farm. – EyeDoc, несомненно, один из наиболее интересных, актуальных, социально полезных проектов. Мы рады, что у ребят есть возможность развивать проект и поздравляем их с боевым крещением – первым грантом!»

О Фонде.

История создания фонда берет свое начало в 2005 году. В 2012 году благотворительный фонд получил статус международного и перенес свой административный центр в столицу Украины – г. Киев.

Главная миссия благотворительного фонда Константина Кондакова – открывать широкие возможности для самореализации людей, дать им шанс проявить себя и найти свой собственный жизненный путь.

Среди основных задач Фонда:

- Способствовать созданию образовательных программ и информационных посылов, направленных самосознания людей.

- Оказывать помощь, направленную на реализацию потенциала одаренной молодежи

- Внедрять и поддерживать программы по развитию в Украине современных технологий и IT-отрасли.

Более детально о Фонде вы можете узнать на сайте - http://kondakov.ua/

О Happy Farm.

Бизнес-инкубатор Happy Farm - это первый американо-украинский бизнес-инкубатор полного цикла, который занимается поиском и коммерциализацией новых технологий в IT-сфере. Главные преимущества Happy Farm:

1) Международный Борд, состоящий из инвесторов.

2) Менторы международного уровня из различных сфер деятельности с колоссальным опытом запусков и экзитов собственных стартапов.

3) Ежедневно пивотируемая менторская программа.

4) Уникальная площадка по принципу «deep dive» в месте, освобожденном от трафика, пробок и городской суеты: полное погружение в работу над своим проектом, все условия жизни и работы - рабочее пространство, проживание, питание.

5) «American Breakthrough»: поездка в США на 1 месяц с целью расширения контактов, привлечения партнеров и инвестирования.

6) «Живые» деньги 15 тыс. долларов + 55 тыс. долларов в виде услуг (на одну стартап-команду в рамках цикла).

Контакты:

Александр Кореньков

PR-менеджер

Благотворительный фонд Константина Кондакова

(066)488-62-23

korenkov.a@kondakov.ua