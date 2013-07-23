Рекапитализация Piraeus Bank S.A. в размере 8,429 млрд евро завершена



После рекапитализации рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка до B-

Рекапитализация Piraeus Bank S.A. в размере 8,429 была завершена 25 июня 2013г. В процессе рекапитализации Греческий Фонд Финансовой Стабильности (HFSF) перечислил Piraeus Bank S.A. 7,335 млрд евро, в то же время банк привлек средства частных инвесторов в размере 1,444 млрд евро, то есть около 20% от общей суммы рекапитализации, таким образом вдвое превысив необходимый порог участия частного сектора в рекапитализации.



Общие активы Группы Пиреус Банка по состоянию на конец марта 2013г. составляли 99 млрд евро, депозитный портфель был равен 56 млрд евро, кредитный портфель оценивался в 65 млрд евро, собственный капитал банка равнялся 9,7 млрд евро. Группа Пиреус Банка представлена 1 750 отделениями в 10 странах мира, включая Грецию, в Группе работают 25 тыс. профессионалов.



После завершения рекапитализации рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Пиреус Банка до уровня В- с прогнозом «стабильный». Банк также является 6-м наилучше капитализированным банком в Евросоюзе исходя из коэффициента базового капитала первого уровня (CET-1). Пиреус Банк является ведущим банком в Греции, занимая 30% рынка кредитов и 29% рынка депозитов.



Процесс рекапитализации Piraeus Bank S.A. был начат в первом квартале 2012 года, когда Греческий Фонд Финансовой Стабильности (HFSF) предоставил четырем крупнейшим банкам страны 18 млрд евро, из которых 4,7 млрд евро пошли на рекапитализацию Пиреус Банка.



В рамках реструктуризации греческого финансового сектора и стабилизации его работы Группа Пиреус Банка также провела ряд слияний и поглощений на банковском рынке страны. Так, в 2012 году банк приобрел «здоровую» часть ATEbank и Geniki Bank, в 2013 — греческие отделения Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank и Hellenic Bank, а также Millennium Bank Greece.



«Успешно завершенная рекапитализация Пиреус Банка и его лидирующие позиции на банковском рынке Греции свидетельствуют о стабильности, правильно выбранной стратегии развития Группы. После завершения рекапитализации Группа серьезно укрепила свои позиции на банковском рынке Юго-Восточной Европы и намерена далее развивать свои дочерние банки, в том числе и Пиреус Банк в Украине. Завершение рекапитализации — значимое событие для наших инвесторов и клиентов, подтверждающее стабильное и долгосрочное присутствие Пиреус Банка на украинском рынке», — отметил Глава Наблюдательного совета Пиреус Банка в Украине г-н Яннис Кириакопулос.



Справка. Группа Пиреус Банка является одним из ведущих банковских учреждений Южной и Восточной Европы. Активы Группы Пиреус Банка составляют 99 млрд. евро, кредитный портфель составляет 65 млрд. евро, а объем депозитов клиентов достиг 56 млрд. евро (на конец марта 2013г.).



Пиреус Банк присутствует в Украине с 2007 года. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (свидетельство №25).

Пиреус Банк в Украине имеет наивысший рейтинг надежности депозитов (оценка «5») от независимого рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» (последнее обновление рейтинга — 25.06.2013).

Банк уполномочен Пенсионным фондом Украины осуществлять выплату пенсий и денежной помощи, а также является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Пиреус Банк является членом Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).



Преcс-служба Пиреус Банка в Украине

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