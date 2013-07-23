Зоозащитники требуют прекратить проведение в Украине нелегальных соревнований с участием бурых медведей

Киев. 23 июля. УНИАН. Международная организация защиты животных «Four Paws» («Четыре лапы») и украинские зоозащитники требуют прекратить проведение в Украине нелегальных соревнований, во время которых собак натравливают на занесенных в Красную книгу бурых медведей.

Об этом представители зоозащитных организаций заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

«Международная организация, французский производитель кормов для котов и собак «Royal Canin», который осуществляет свою деятельность в ряде стран, спонсирует жестокие зрелища в Украине. Это касается нелегальных соревнований собак на подсадного медведя», - сообщил директор по развитию проектов «Four Paws», доктор Амир Халил.

Так, участники пресс-конференции продемонстрировали видео с соревнований, которые проходили в Винницкой области в апреле. Во время таких соревнований на протяжении нескольких часов с интервалом 10 минут на привязанного медведя натравливают 2-3 собак. Таким образом, жюри оценивает собак, и хозяин наиболее агрессивной из них получает приз.

«Мы имеем информацию относительно нелегального спонсирования «Royal Canin» данных соревнований» - сказал Халил и добавил, что они связались с представителем этой организации, и в своем ответе «Royal Canin» подтвердили факт своего участия в таком мероприятии, однако лишь один раз – в апреле.

По словам представителя «Royal Canin», они спонсировали лишь это мероприятие и предоставили кубки для этих соревнований. Кроме того, в организации утверждают, что не знали ничего об участии медведей в соревнованиях.

Однако представители «Four Paws» продемонстрировали фото, на которых изображено множество кубков с логотипом «Royal Canin», на которых четко указано, что это соревнование при участии медведей. «Это значит, что «Royal Canin» было известно о соревновании на подсадного медведя», - отметил Халил и добавил, что во Франции сейчас также распространяется информация о таких действиях компании.

Он также отметил, что в соответствии с украинским законодательством такой тип соревнований является нелегальным. Однако они проходят в Украине 4-6 раз в год.

«Мы хотим навсегда прекратить такие жестокие соревнования в Украине, поскольку это нелегально. Мы бы хотели, чтобы такой известный производитель корма, как «Royal Canin», взял ответственность за животных, чтобы они уважали животных», - сказал зоозащитник.

Халил также подчеркнул, что по приблизительным подсчетам «Four Paws», в Украине на таких станциях для травли насчитывается от 15 до 20 медведей. Животные живут там на бетонном полу в крошечных клетках, а у многих особей удаляются когти, чтобы они не могли нанести вред собакам.

Он также отметил, что в дикой природе Украины проживает более 200 бурых медведей. «Четыре лапы» готовы работать с властью Украины и создать безопасный парк для медведей в Украине», - сказал Халил и добавил, что центр для бурых медведей уже был открыт в Житомирской области.

По словам президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Аси Серпинской, в Украине подобным мероприятиям способствуют не только мощные фирмы, но и власть.

Она также отметила, что собак тренируют не только на медведях, но и на волках, лисах, барсуках и енотовидных собаках.

«Все наши обращения в Генпрокуратуру, Министерство экологии, Министерство внутренних дел, Союз охотников и рыболовов – все они не дали эффекта», - отметила Серпинская.

Она также добавила, что такие станции в Украине находятся, в частности, во Львовской, Хмельницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.