УПЦ просит политиков и средств массовой информации не политизировать празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси

Киев. 23 июля. УНИАН. Украинская Православная Церковь просит политиков и средства массовой информации не политизировать празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом сказал пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодного информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Юбилей Крещения Руси - не политическое событие, хотя празднование является церковно-государственным. Это событие духовное, культурное и историческое. Также Церковь обращается к органам государственной власти с просьбой дать возможность всем людям помолиться, принять участие в торжественных мероприятиях. И к верующим – с просьбой во время юбилея продемонстрировать христианские добродетели – терпение, уважение друг к другу и благоговение перед святынями», - отметил отец Георгий.

Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ акцентировал внимание на главном событии 1025-летия Крещения Киевской Руси – на праздничных богослужениях в Киево-Печерской Лавре.

В частности, 27 июля в 17.00 на Соборной площади Киево-Печерской Лавры состоится вечернее богослужение, а 28 июля в 9.00 – Божественная литургия.

Протоиерей Георгий посоветовал всем православным христианам, которые будут в эти дни в Киеве, подготовиться к таинству Святого Причастия и прийти на праздничные богослужения.

«В день памяти Крестителя Киевской Руси – святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, верующие получат едва ли не единственную в жизни возможность - объединиться со всеми представителями Поместных Православных Церквей вокруг Чаши Христова, причаститься Святых Христовых Тайн», - отметил отец Георгий.