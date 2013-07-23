Правозащитники намерены создать общественное движение «Врадиевское восстание за справедливость»

Киев. 23 июля. УНИАН. Правозащитники заявляют о намерениях создать Всеукраинское гражданское движение «Врадиевское восстания за справедливость». Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил участник Врадиевского шествия, правозащитник Богдан Хмельницкий.

Инициатива создания общественного движения, по словам организаторов, появилась вчера, 22 июля, во время пикетирования Фастовского райуправления милиции, где собралось около 170 небезразличных граждан с требованиями привлечь к ответственности милиционеров, которые пытают задержанных граждан и заключенных в СИЗО.

«У каждого из этих граждан есть свои жалобы относительно произвола милиции. Благодаря митингу фастовская милиция зарегистрировала все жалобы. Потом мы отправились в прокуратуру и штурмом добились зарегистрировать жалобы граждан. И сейчас «Врадиевское шествие» дал нам толчок, и такое «Врадиевское шествие» должно быть в каждом городе. Оно показало, что люди могут выйти и сказать, что так не будет. Если человек приходит один, то его никто не слышит. Если приходит община, то тогда все происходит по закону. Наша цель - объединиться, чтобы все шло по закону», - сказал Хмельницкий.

Также организаторы общественного движения призвали собираться на площадях своих городов, чтобы в каждом населенном пункте были свои ячейки. Они отметили, что акции протеста против произвола милиции прошли во Врадиевке, Головановске, Первомайске, Хрестиновке, Жашкове, Умани, Белой Церкви, Василькове, Киеве.

Между тем, среди инициаторов создания общественного движения врадиевцев не было. Присутствующие на пресс-конференции жители Врадиевки, в частности те, кто прошел весь путь Врадиевского шествия, призвали организаторов движения не спекулировать их достижениями и дождаться пока выйдет из СИЗО инициатор Врадиевского шествия Василий Любарец, которого вчера Шевченковский райсуд Киева осудил к 10 суткам ареста.

"Пожалуйста, давайте пока воздержимся от спекуляций на Врадиевском шествии, пока в СИЗО находится наш лидер. Тем более брать название «Врадиевское восстание» без согласования», - сказал участник Врадиевского шествия Александр Кравчук, обращаясь к инициаторам создания общественного движения.

Также Кравчук обвинил представителей политических партии, которые также являются инициаторами общественного движения, во лжи, якобы они не были участниками Врадиевского шествия. «Я - непосредственный участник Врадиевского шествия. А была еще и врадиевская езда, когда некоторые представители политических сил разъезжали на дорогих автомобилях. Кроме того, когда мы пришли в Киев и была договоренность следующим утром организовано всем вместе пойти на Майдан. Утром люди, которые шли своими ногами в Киев, проснулись и увидели, что шествие под партийными флагами направилось к зданию МВД. Нас тогда использовали политики», - рассказал активист Врадиевского шествия.

В итоге, инициаторы создания общественного движения и активисты Врадиевского шествия договорились дождаться освобождения Василия Любарца, после чего создать координационный совет общественного движения.