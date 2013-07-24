Депутат Харьковского облсовета заявляет о расхищении бюджетных средств, выделенных на ремонт школ

Киев. 24 июля. УНИАН. Депутат Харьковского областного совета Иван Варченко обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факт расхищения бюджетных средств, выделенных на ремонт и оборудование 15 школ в Харьковской области.

Об этом Варченко сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в конце 2011 года от имени компании "НАК "Нафтогаз Украина", которая дотируется из государственного бюджета, на Харьковскую область, а именно на Дергачевский район, было перечислено около 20 млн грн для помощи в социально-экономическом развитии.

"Эти 20 млн грн были разделены между разными департаментами: 6 млн грн - на образование, 8 млн грн - на медицину, остальные 8 млн грн - на другие направления", - отметил Варченко.

По словам депутата, он располагает документами, подтверждающими, что из "6 миллионов, предназначенных для ремонта и оснащения 15 школ Харьковской области, украдено около 3 миллионов из-за завышения цен на материалы и услуги".

Согласно проведенному аудиту сметы ремонтных работ, строительные материалы покупались в несколько раз дороже рыночной розничной цены. "Так, грунтовка покупалась вдвое дороже, чем реальная рыночная розничная цена, обрезной брус - в 4 раза дороже, линолеум - в 6 раз дороже и тому подобное", - сказал Варченко.

Кроме того, депутат привел данные из акта приема-передачи выполненных работ подрядчиками, где отмечается, что установка мойки или унитаза стоила государству 2-3 тыс. грн за одну точку, тогда как рыночная цена согласно аудиту - 150-250 грн.

Депутат допустил, что в этой схеме "завязаны департамент образования местной государственной администрации, как распорядитель этих средств, и правоохранительные органы, которые должны по факту прохождения таких сумм проверять накладные".

Варченко сказал, что обратился к Харьковскому областному прокурору с просьбой проверить факт расхищения бюджетного имущества, поскольку "есть признаки действий организованной преступной группы, к которой причастен районный прокурор".

"Областная прокуратура предоставила ответ, что после внутреннего расследования не выявила причастности районного прокурора. После чего я обратился к генеральному прокурору за разъяснениями, почему прокуратура не причастна к этим фактам, если по каждому факту перечисления средств районный прокурор осуществлял проверку? Вчера вечером мне пришел ответ из Генеральной прокуратуры, что моя жалоба на прокуратуру передана в областную прокуратуру с тем, чтобы они сделали очередные выводы", - сообщил депутат.

Варченко отметил, что чиновники, которые непосредственно подписывали документы, получили повышение. Так, по его словам, начальник районного управления образования стала первым заместителем председателя райгосадминистрации, а ее заместитель перешел на должность начальника районного управления образования.

Депутат также сообщил, что 6 июня Госфининспекция начала проверку фактов расхищения государственных средств, и сейчас расследование продлено на месяц.

Присутствующий на пресс-конференции руководитель пресс-службы Госфининспекции Олег Хомин сообщил, что ревизия по обращению депутата Варченко продолжается, и проводится проверка всех указанных фактов. "Во время ревизии проверяется несколько десятков субподрядчиков, которые выполняли эту работу. Я думаю, что из-за этого она немного затянется, и к началу августа еще не будет готова", - заметил он.