Компания "Плюс Телеком Украина" обвиняет дочернее предприятие "Эрикссон" в неуплате 20 млн грн.

Киев. 24 июля. УНИАН. Телекоммуникационная компания "Плюс Телеком Украина", предоставляющая услуги по установке антенн GSM-связи, обвиняет дочернее предприятие "Эрикссон" со 100% иностранными инвестициями в уклонении от уплаты 20,25 млн грн за выполненные работы по установке антенн для улучшения покрытия, обеспечивающего сигнал.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель компании "Плюс Телеком Украина" адвокат Анатолий Головко.

По его словам, компания "Эрикссон" должна была в полном объеме оплатить работы компании "Плюс Телеком Украина" по установке в 2009 году антенн, улучшающих сигнал, а также наладочные и обеспечивающие эксплуатацию работы, выполненные для оператора связи "Астелит" (ТМ Life:)). При этом компания "Астелит" полностью рассчиталась с "Эрикссон".

"Сообщаю о том, что "Эрикссон" путем злоупотребления и мошеннических действий завладел денежными средствами, надлежащими к уплате компании "Плюс Телеком Украина" на сумму около 2 млн долл. К тому же насчитаны штрафные санкции за просрочку оплаты, сумма которых приближается к 1 млн долл.", - сказал Головко.

По его словам, представители украинской компании с 2009 года пытались решить этот вопрос путем переговоров.

"Но ситуация на данный момент так и не решена", - сказал адвокат, отметив, что после обращения в головной офис компании "Эрикссон" в Швеции топ-менеджмент в дочернем предприятии был уволен.

Вместе с тем, Головко сообщил, что компания обратилась к главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину, который в свою очередь направил депутатский запрос на имя генерального прокурора.

"Однако в данный момент не могу сообщить о последствиях рассмотрения данного обращения, так как ни Генпрокуратура, ни аппарат ВР не сообщили о результатах и принятых мерах касательно нарушенных прав заявителя", - сказал Головко.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция.

Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 100 тыс. человек. В 2012 году объем продаж компании составил 33,8 млрд долл.

"Плюс Телеком Украина" занимается установкой, наладкой и обеспечением эксплуатации антенн GSM-связи.