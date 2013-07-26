Минмолодежспорт подписало с GP Group и «Фондом общественной безопасности» меморандум о сотрудничестве в сфере молодежной занятости

Киев. 26 июля. УНИАН. Министерство молодежи и спорта Украины подписало с исследовательской компанией GP Group и ОО “Фонд общественной безопасности” меморандум о сотрудничестве в сфере прогнозов для регулирования занятости молодежи.

Подписание состоялось сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, где были представлены результаты проведенного GP Group исследование рынка труда путем опроса ведущих работодателей – бизнес-организаций, имеющих высокую социальную активность.

Исследование было проведено в рамках проекта “Разработка и лоббирование проекта постановления КМУ по прогнозированию рынка труда для повышения эффективности программ профессиональной подготовки и программ занятости населения” при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Меморандум подписали первый заместитель министра молодежи и спорта Сергей Глущенко, директор общественной организации «Фонд общественной безопасности» Василий Стадник и старший партнер HR-исследовательской компании GP Group Алексей Зволинский.

Как отметил Глущенко, в государстве созданы все законодательные инструменты для формирования прогнозов, и уже есть первые результаты исследований, проведенных при поддержке общественной организации и международных доноров. Эти исследования будут продолжены в больших масштабах в разных сферах и должны предоставить отдельные конкретные картинки по отраслям, сказал он.

Ожидается, что такое сотрудничество и исследование помогут в решении проблемы урегулирования занятости и дадут молодым людям возможность сориентироваться в карьере и выборе специальности, в частности, при вступлении в вуз.

“Сегодня мы не имеем четкого ответа, куда направлять нашу молодежь — нужны прогнозы и обратная связь, как от государственных компаний, так и от бизнеса. Сделать это можно путем исследований, методологию которых разработали негосударственные специалисты. Эти исследования — возможность отрегулировать большинство важнейших процессов на рынке труда, а для молодежи — шанс получить четкие ориентиры для определения своего будущего”, - сказал Глущенко.

По словам Зволинского, разработанная методология опроса работодателей позволяет получать непосредственно от участников рынка надежные данные о будущих рабочих местах, возможности карьеры, навыков, умений, которые нужны, чтобы устроиться на работу.

“И если сегодня путем сбора информации лишь от незначительного количества работодателей мы увидели, что на протяжении 5 лет они создадут 3 тыс. рабочих мест, и знаем, что это за специальности, можно представить, какое значение будут иметь для экономики масштабные отраслевые исследования, которые мы готовы проводить”, - отметил представитель GP Group.

Стадник сообщил, что к разработке методологии исследования, кроме специалистов GP Group, были привлечены эксперты Института демографии и НАУКМА. Планировалось, что это первое исследование будет проведено среди 50 компаний в разных секторах экономики, но откликнулись где-то 30% бизнес-компаний, к которым обратились.

Так, прогноз создания рабочих мест сформирован на основании данных таких компаний, как, в частности, «Майкрософт Украина», ОАО “Эрнст энд Янг”, ООО “СушиЯ”, ЧАО “Карлсберг”, Корпорация “Артериум”, МЕТРО Кэш энд Керри Украина, ОАО “Комфи Трейд”, ПАО “Райффазен Банк Аваль”, Корпорация “Индустриальный союз Донбасса”. Общая численность рабочих мест на предприятиях, которые анализировались, - 48 тыс. 807. Респонденты представляли отрасли: консалтинг/аудит, торговлю, IT, общественное питание, медицинскую промышленность, пищевую промышленность, промышленность, сельское хозяйство и финансовые услуги.

Согласно презентованным данным, на исследованных предприятиях в 5-летней перспективе из прогнозируемых к созданию 2 тыс. 855 рабочих мест, 1 тыс. 649 мест - в компаниях сферы сельского хозяйства, 923 - общественного питания, 127 - торговле, 111 - консалтинг/аудит и 45 рабочих мест - IT. Причем из прогнозируемого в общих чертах объема созданных рабочих мест лишь 12% - для специалистов (или 344 человека), а 88% - для квалифицированных и неквалифицированных работников (2 тыс. 541 человек).

По словам Зволинского, следует быть готовыми к того, что работодатели будут приглашать на работу работников с перспективой карьерного роста, а не сразу на должности специалистов и руководителей.