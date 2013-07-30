Лишь 8% украинцев регулярно посещают врачей - опрос

Киев. 30 июля. УНИАН. Лишь 8% жителей Украины регулярно посещают врачей, 41% - когда есть проблемы со здоровьем, в крайнем случае – лишь 37%.

Об этом сообщил сегодня в УНИАН директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный, представляя результаты исследования оценки здоровья украинцев, инициированного компанией Philips в Украине совместно с Фондом Ахметова.

«Получив результаты этого опроса, нас особенно встревожил факт, что более 1/3 украинцев очень редко или вообще никогда не проходят профилактические осмотры: только 8% украинцев регулярно посещают врача, а в большинстве своём украинцы обращаются к врачу, когда есть проблемы со здоровьем (41%), либо в крайнем случае (37%). При этом только ранняя диагностика при онкологии и своевременное обращение к врачу при первых симптомах туберкулеза (кашель, длящийся более 2-3 недель; обильное потоотделение ночью; слабость; повышение температуры тела до 37) дают возможность вовремя начать и успешно пройти лечение», - сказал Заболотный.

По его словам, исследование показало, что только 2,79% населения считает туберкулез потенциальной угрозой здоровью, в то время как эпидемия длится в Украине с 1995 года, а само заболевание передается воздушно-капельным путем.

Он подчеркнул, что в Украине отсутствует культура регулярных профилактических визитов к врачам.

«По работе в программе «Остановим туберкулез» мы точно видим, что проблема поздней обращаемости, отсутствие должной тревожности за свое здоровье также влияет на решение проблемы преодоления эпидемии в стране», - отметил Заболотный.

«Мы активно работаем в сфере здравоохранения и ведем две большие программы по онкологии, где мы привносим мировой стандарт в радиологии (в онкологии), комплексно работаем с проблемой туберкулеза. Поскольку наш подход – это работа на результат, на пациента, нужно понимать, что недостаточно сегодня только поставить оборудование. Нужно понимать, как на проблему влияют другие факторы – это и подготовка врачей, и также очень важно поведение пациента. Это является критическим фактором в обоих заболеваниях – в онкологии, и туберкулезе», - отметил Заболотный.

***Исследование Philips «Состояние здоровья украинцев» было проведено исследовательской компанией GfK Ukraine в рамках ежемесячного исследования «Омнибус» согласно методологии, разработанной для международного исследования «Индекс здоровья и благополучия». Исследование основано на национальной репрезентативной выборке из 1 000 украинцев в возрасте от 15 до 59 лет. Метод исследования – личные интервью дома у респондента. Период проведения исследования: 16-30 апреля 2013 года.