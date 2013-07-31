Евродепутат считает, что подписание соглашения между Украиной и ЕС не должно зависеть от судьбы Тимошенко

Киев. 31 июля. УНИАН. Депутат Европейского парламента, заместитель главы Конституционного комитета, глава Женского комитета Европейской социалистической партии Зита Гурмаи считает, что вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не должен зависеть от судьбы экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Это неправильно содержать женщину в тюрьме, но я уверенна, что судьба страны не может зависеть от одного человека", - отметила Гурмаи. При этом евродепутат добавила, что задала этот вопрос самой Тимошенко при их встрече, и экс-премьер высказала такую же позицию. "Я очень рада, что она согласилась с этим", - добавила Гурмаи.

Она рассказала, что вчера, 30 июля, она вместе со своими коллегами с Европарламента более часа проводила встречу с Тимошенко в больнице, а также была в колонии, в которой Тимошенко отбывает наказание. Кроме самой встречи с Тимошенко, европарламентарий имела встречу с персоналом, обслуживающим Тимошенко в больнице и колонии.

Гурмаи констатировала, что Тимошенко содержится в очень хороших условиях, лучших, нежели многие другие заключенные. "Мы провели с ней час, она находится в хорошей форме", - сказала Гурмаи, добавив, что они были рады услышать, что украинские врачи тесно сотрудничают с немецкими коллегами в вопросах лечения Тимошенко.

Евродепутата озаботила дороговизна лечения Тимошенко. "Я считаю, что очень важно пояснить ситуацию с Тимошенко, потому что если ей необходима операция, значит, нужно ее делать. Я поняла, что это очень дорого стоит", - подчеркнула Гурмаи. По ее словам, что в ходе встреч с врачами депутат выяснила, что лечение Тимошенко на протяжении ее заключения будет стоить больше 200 млн грн, что больше, чем нужно на операцию. "Это для нас был шок", - добавила она.

При этом депутат сказала, что во время встречи сама Тимошенко ничего не говорила о необходимости операции за границей.

Говоря о саммите в Вильнюсе, евродепутат не согласилась, что это будет последний шанс подписать Соглашение об ассоциации. "Никогда не говори никогда", - отметила Гурмаи, в тоже время согласившись, что саммит в Вильнюсе является наиболее подходящим моментом для подписания.