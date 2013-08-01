Компания «САМГАЗ» выпустила 2-миллионный счетчик газа

1 августа 2013 года компания «САМГАЗ», ведущий производитель оборудования для измерения и учета газа, изготовила 2-миллионный счетчик газа. Юбилейный счетчик выпущен в специальной лимитированной серии цвета синий металлик. Сегодня в Украине каждый пятый прибор учета газа в быту в произведен на заводе «САМГАЗ» в г. Ровно.

На данный момент торговая марка «САМГАЗ» насчитывает порядка 58 модификаций различных видов счетчиков газа для бытового использования во всех климатических и эксплуатационных условиях.

Постоянное обновление материально-технической базы позволило компании усовершенствовать модельный ряд, а также значительно нарастить производственные мощности до 700 000 счетчиков в год.

По состоянию на 1 мая 2013 года в жилищном фонде Украины насчитывается 13,73 млн. газифицированных квартир, из них счетчиками газа оснащено 9,15 млн. квартир или 66,6% (по данным НАК «Нафтогаз Украины»). Доля рынка компании «САМГАЗ» составляет более 20%.

Продукция «САМГАЗ» внесена в «Реестр лучших товаров Украины» с присвоением знака качества «Высшая проба». Счетчик газа ТМ «САМГАЗ» был признан победителем во всех Всеукраинских технических конкурсах на лучший прибор учета газа, которые проводила НАК «Нафтогаз Украины». Компания многократно была признана победителем конкурса лучших налогоплательщиков Украины.



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Дополнительная информация: Компания «САМГАЗ» является ведущим производителем оборудования для измерения и учета газа. Основная продукция компании - бытовые и промышленные счетчики газа ТМ «САМГАЗ», регуляторы давления газа, комплекты монтажные узлов учета газа, комплекты монтажные шкафных газораспределительных пунктов. За годы работы «САМГАЗ» было изготовлено, установлено и успешно эксплуатируется около 2 миллионов счетчиков газа.