Мультики «Фокстрота» побывали в Минске, а партнеры бизнеса по социальному проекту «Школа безопасности» - активисты всеукраинского детского движения «Школа безопасности» заняли 1 место на 11 Международном слете юных спасателей-пожарных, оставив позади команды из 13 стран Европы и мира



Последние выходные июля столица Республики Беларусь прожила в праздничном настроении. Минчане и гости столицы стали участниками торжеств, посвященных 160-летию пожарной службы Беларуси. Торжественный Парад спасателей, шествие оркестров службы спасения, добровольцев, поздравления от заместителя Премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина и Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, концерт в парке Горького – все это свидетельствовало о том, какой высокий статус имеет пожарная служба в обществе.



В торжествах в Минске приняли участие украинцы – старшеклассники киевского лицея № 208, активисты Всеукраинского детского движения «Школа безопасности». Ребята стали победителями 11-го международного слета юных спасателей-пожарных, приуроченного к славной дате белорусских пожарных.

- Наша команда – «Неопалимая купина» - формировалась еще с 2009 года, это коллектив, имеющий опыт, и даже наш тренер Анна Зорина – бывшая участница команды, - рассказывает Александр Скрыпник, руководитель команды. – Мы стремились к победе всегда, а догнали ее в Минске.

Александр рассказал, что на слете ребята успешно выступили в туристической этафете, поразили всех скоростью и сноровкой на пожарной эстафете, а конкурс по экстремальной медицине – их конек – завершил триумф украинских юных спасателей. В результате, они обошли команды из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Беларуси, Сербии, США и Южной Кореи.

- Движение «Школа безопасности» - это стратегический партнер нашего социального проекта по пропаганде правил безопасного поведения среди детей и молодежи, и мы от всей души поздравляем киевлян с достойной победой, - сказал соучредитель ГК «ФОКСТРОТ» Геннадий Выходцев. – Их лидерство на слете украшает все движение юных спасателей Украины и укрепляет наш общий проект, снижая безграмотность молодежи в профилактике травматизма и увеличивая количество здоровых детей в нашем обществе.



Высоко отзывается о команде-победительнице слета в Беларуси лидер ВДД «Школа безопасности» Алла Негриенко:

- Результат есть там, где есть система работы, соответствующая подготовка участников, их желание, стремление продемонстрировать высокий уровень подготовки, и, конечно, поддержка взрослых. Очень большую помощь в подготовке, снаряжении и участии команды в слете оказало Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве. И спасибо за постоянную поддержку нашему партнеру с 2008 года – «Фокстроту».

На празднике в Беларуси побывал и еще один партнер бизнеса по социальному проекту «Школа безопасности». Добровольное пожарное общество Украины представлял преподаватель Учебного комбината ДПОУ Вадим Таратухин из Киева. Вместе с образцами профилактической литературы, по которой учатся украинские малыши правилам пожарной безопасности, он привез в Минск и диски с мультсериалом «Фокс и Трот спешат на помощь», и плакаты по мотивам 4 серии мультфильма «При пожаре действуй правильно!». Обучающая агитация была создана при поддержке торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» в рамках социального проекта бизнеса «Школа безопасности» под девизом «Комфортно там, где безопасно!».

- Это были единственные мультфильмы на выставке, организованной представителями добровольного пожарного общества Беларуси, так что можно считать, что ваше совместное со спасателями ГСЧС Украины ноу-хау приобрело статус международного, - с улыбкой произнес Вадим Анатольевич. – А если серьезно, то в 2013 году я провел около 100 занятий с малышами Киева и области, и могу отметить, что мультфильмы «Фокстрота» нравятся и детям, и взрослым. Ну а поддержка старшеклассников из ВДД «Школы безопасности» - правильная инвестиция в будущее и достойная наследования позиция социально-ответственного бизнеса.

- Проект «Школа безопасности» призван сделать жизнь людей комфортнее и радостнее, - отметил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - И очень хорошо, что он выходит за пределы Украины и усиливается победами наших партнеров. Значит, еще больше людей разделят с нами уверенность, что комфортно там, где безопасно.

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован ГК «Фокстрот» под девизом «Комфортно там, где безопасно» в 2002 году с целью поддержки государственной политики пропаганды идеи безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН-ЮИД (юных инспекторов движения), Всеукраинском конкурсе «Молодое поколение - за безопасность движения», соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности» и Всеукраинского конкурса творчества «Безопасность жизни – жизнь в безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер украинского ритейла бытовой техники и электроники* - впервые на рынке БТиЭ создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 228 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 от 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожье и область, Черновцы, Житомир, Николаев, Донецк) совместно со специалистами ГСЧС были проведены детские праздники - «Уроки безопасности». В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.

*по данным GFK, 2012