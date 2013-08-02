Купите спокойствие! Страховка «на сдачу» в «Фокстроте»

На полках самой большой торговой сети бытовой техники и электроники Украины появился такой важный продукт, как страховой полис, подтверждая еще раз, что «Фокстрот» – больше, чем техника!



Современная жизнь полна стрессов: у кого-то неспокойные соседи или нервная работа, криминогенный район или просто полоса невезений (телефон украли, планшет залили кофе, а фотоаппарат уронил на асфальт ребенок, от чего никто не застрахован!). И так хочется в этой суете иметь островок спокойствия – свой уютный и комфортный дом. А, как писали Илья Ильф и Евгений Петров в «Золотом теленке»: «Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис».

Все давно привыкли к страхованию автомобилей и недвижимости, а как же предметы обихода, без которых – как без рук? Ведь гарантия производителя весьма ограничена, тогда как страховка покрывает широкий перечень рисков. Например, при падении, технику чинить по гарантии «за красивые глазки» никто не будет.



- Около 30% покупателей «Фокстрот» уже поняли, что за поврежденное или украденное устройство можно получить приличное возмещение, застраховав при покупке технику, - сообщил Руслан Дорошенко, начальник службы по развитию и управлению дополнительными сервисами торговой сети.

Для максимального комфорта покупателей сети в «Фокстроте» представлены четыре продукта СК «Арсенал Страхование»*, покрывающие самые распространенные опасности:

· «Финансовые риски» - поддержка при наступлении безработицы.

· «Негарантийная поломка» - страхует технику от большинства не предусмотренных гарантией производителя рисков (падение техники, перепады электричества, неправильная эксплуатация или повреждение жидкостью).

· «Ответственность перед третьими лицами» - действует, если оставили включенную стиральную машину или кран – и затопило соседей, гладили одежду и не выключили утюг или другие электроприборы – и пожар дошел до соседей.

· «Технозахист» - позволяет поставить на даче нормальный холодильник и телевизор вместо техники, выпущенной в прошлом веке, не опасаясь кражи. Также незаменим при коммунальных проблемах (особенно в старых домах) и ненадежных соседях, способных «затопить» или устроить пожар.

Если имеют место риски, то страховка просто необходима. А чем дороже техника, тем важнее себя обезопасить от непредвиденных ситуаций по ее эксплуатации. И тогда Вам останется лишь наслаждаться личным островком спокойствия и комфорта!



*Частное акционерное общество «Страховая компания «Арсенал Страхование» лицензии № 546456, 546461, 546457 выданные Государственной комиссией по регулированию финансовых услуг Украины от 30.06.2010 года.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на август 2013 в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.



** по данным GFK, 2012