Киев. 2 августа. УНИАН. Участники Врадиевского шествия заявляют, что не уйдут из Киева, пока не получат ответа от властей по своим требованиям.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН один из участников Врадиевского шествия Владимир Иванов.

Он отметил, что за все дни, пока они протестуют в Киеве, они получили непонятную отписку от Администрации Президента о том, что какие-то дополнения будут направлены по какому-то первому адресу. "Нас не устраивает такой ответ. Президент говорил о том, что он берет вопрос Врадиевской трагедии под личный контроль, мы обратились к нему как к Гаранту Конституции с требованием от людей, которые участвовали в этом шествии, которые потеряли надежду найти правду и справедливость в этой стране, и мы получили такую отписку", - сказал Иванов.

Организатор Врадиевского шествия Василий Любарец заявил, что будет инициировано всеукраинское шествие, но о нем будет объявлено позже, примерно через десять дней.

Участник шествия Галина Душленко, сын которой семь лет тому назад был убит, по ее утверждению, правоохранителями, выразила уверенность, что они недаром пришли в Киев. "Я думаю, что услышат нас киевляне, услышит нас вся Украина - не может так продолжаться, они убивают наших детей, они насилуют наших детей, то мы должны объединяться, и поэтому наше Врадиевское шествие не идет отсюда, мы объединяемся", - отметила она.

Участники шествия отметили, что собирают факты произвола правоохранителей и надеются, что к ним будут присоединяться другие люди.

Как сообщал УНИАН, 7 июля жители пгт Врадиевка Николаевской области отправились пешим ходом в Киев. Свою акцию они начали после событий в их поселке, где милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу. Тогда же возмущенные жители поселка Врадиевка штурмовали районный отдел милиции, требуя наказать виновных. Руководство МВД признало, что местные правоохранители пытались скрыть преступление.

18 июля на Майдане Незалежности в Киеве прошел митинг участников Врадиевского шествия под знаменами Гражданского движения “Спільна справа”. Участники акции установили палатки. Вечером в тот же день милиция начала сносить эти палатки. Людей били, вытягивали из толпы по одному. По меньшей мере, трое журналистов «5 канала» пострадали во время разгона митинга.

19 июля на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк сообщил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» при сносе палаток участников акции протеста из Врадиевки не нарушали инструкции.