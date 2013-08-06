Ультра-тонкий смартфон Ascend P6 от Huawei эксклюзивно в «Фокстроте»

15 августа 2013 года на украинском рынке появится невероятно тонкий смартфон Huawei Ascend P6. Толщина новинки составляет всего 6,18 мм. И это полностью оправдывает слоган компании Huawei - «Сделай это возможным» («Make it Possible»).

В первом квартале 2013 года производитель Huawei отгрузил 9,9 миллионов смартфонов*, что сделало его четвертым крупнейшим вендором после Samsung, Apple и LG.



- Huawei представит свой флагман Ascend P6 в сети «Фокстрот», где он эксклюзивно будет продаваться на протяжении месяца. Это в очередной раз подтверждает, что «Фокстрот» - место премьер, благодаря чему именно наши клиенты первыми в Украине получают всё самое лучшее, – сообщил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Цена устройства в торговой сети составит 3 999 гривен или 200 гривен в месяц (кредит на 20 месяцев на условиях банка ПАТ «Банк Русский Стандарт» (лицензия НБУ № 226 от 04.11.2011г.)).

Huawei Ascend P6 – это элитарный продукт, в котором всё продумано до мелочей. Его качественно отличает от других смартфонов:

- корпус, выполненный с использованием металла с матовым покрытием и стекла;

- передняя камера, обладающая экстра высоким разрешением 5 мегапикселей (у большинства устройств не более 1–2 мегапикселей);

- функция автоматической коррекции автопортрета, соответствующая последним потребительским трендам, когда пользователи выкладывают в социальные сети свои фотографии, сделанные с помощью фронтальной камеры;

- экран, занимающий 67,6% лицевой панели, что удобно в использовании;

- чехол, входящий в комплект со смартфоном.

- Новый смартфон Huawei Ascend P6 выгодно отличается от похожих моделей на рынке за счет инновационного дизайна и функционала, превосходного качества материалов и сборки, хорошего соотношения цена/качество. Благодаря сотрудничеству с сетью «Фокстрот», наша новинка будет доступна каждому жителю Украины уже с 15 августа, - рассказал Денис Мельников, директор Huawei Device в Украине.

Технические характеристики:

1. процессор 4-ядерный K3V2, 1.5 ГГц,

2. память 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ,

3. HD экран 4.7 дюйма,

4. работа в частотных диапазонах GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100,

5. интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0,

6. microUSB 2.0, камеры 8.0 (с функцией макросъемки) и 5.0 Мпикс.,

7. поддержка карт памяти формата microSD,

8. встроенные чипы GPS/ГЛОНАСС,

Цвета: черный, белый.

Смартфон Ascend P6 от Huawei - прекрасный выбор для тех, кто ценит выдающийся дизайн и первоклассную начинку.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на август 2013 г. в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 112 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*Согласно данным IDC

**по данным GFK, 2012