Коллективы кинотеатров, которые присоединяются к КП “Киевкинофильм”, просят власти подписать с ними новые договоры аренды

Киев. 6 августа. УНИАН. Трудовые коллективы ряда столичных кинотеатров, которые присоединяются к КП “Киевкинофильм”, согласны на подписание с властями новых договоров аренды в рамках реорганизации, даже с большими ставками, но с гарантией стабильной работы существующих коллективов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал директор КП “Кинотеатр “Киевская Русь” Станислав Сытник.

На сегодняшний день, по его словам, ряд городских кинотеатров работают в соответствии с договорами аренды, являющимися “странной бумажкой, которая для КГГА будто и документ, а будто и нет”.

“Сегодня они этим документом уже угрожают кинотеатрам. По такому договору сейчас работают кинотеатры: “Киев”, “Октябрь”, “Киевская Русь”, “Кинотеатр им. Шевченко” и “Кинотеатр им. Гагарина”... По какой-то причине сейчас требуют отдать все имущество КП “Киевкинофильм”, - заявил Сытник.

По его словам, кинотеатр “Киевская Русь” прибыльной и платит аренду - 50 тыс. грн. в месяц.

“Если хотят 200 тыс. грн. - давайте! С 90-х годов бюджетные средства в кинотеатр не вливались. И мы не хотим бюджетных средств. У нас есть банк, который нас обслуживает, кредит. И 6 лет кинотетатр крутит кино первым экраном”, - отметил руководитель КП “Киевская Русь”.

Заместитель директора кинотеатра им. Шевченко Людмила Ковалевич заметила, что для урегулирования правомерности вопроса нужно, чтобы Киевсовет принял решение о разрешении соответствующей структуре КГГА на подписание аренды с трудовыми коллективами.

“Сейчас это очень опасная ситуация. В эти кинотеатры вмешиваются с 2007 года (было принято первое решение Киевсовета об объединении всех муниципальных кинотеатров в КП “Киевкинофильм” - УНИАН)... Здесь видится программа: в одни руки под “Киевкинофильм”, банкротство очевидно, потому что долги у некоторых кинотеатров. А затем инвестор — хороший дядя и все мое”, - предостерегает Ковалевич.

Руководитель кинотеатра им. Гагарина Алексей Прасол напомнил, что учреждение не функционирует по назначению уже 6 лет и пережило в своих помещениях работу рынка. По его словам, если договор аренды будет “узаконен”, это станет гарантией того, что можно вложить в кинотеатр деньги и работать как коммунальное учреждение. “Или еще более желательно получить приватизацию трудовому коллективу и опять же - вкладывать средства и работать как коммунальное предприятие”, - прибавил Прасол.

Директор КП “Кинотеатр “Братислава” Руслан Билецкий обратил внимание, что в этом учреждении не сформировано общество и теперь ситуация по реформированию учреждения сопровождается увольнением работников, приемом на их места новых людей, а также прекращением работы кинотеатра. Он просит власти прежде всего сохранить работников и не допустить прекращения функционирования учреждений кинопроката.

“Трудовой коллектив задает вопрос: что нам делать, когда мы будем работать? Мы не можем дать ответа. С 1 числа было показательно — будто кинотеатр заработал. Сейчас — ни вчера, ни сегодня - кинотеатр опять не работает. Работникам никто не дает четких ответов на их вопросы”, - прокомментировал он ситуацию.

Руководители кинотеатров надеются, что на ближайших встречах трудовых коллективов с директором Департамента культуры КГГА Светланой Зориной конфликтные моменты, возникшие в ходе реорганизации, будут сняты. А также сообщили, что планируют предлагать КГГА и Киевсовету рассмотреть возможность подписания новых многолетних договоров аренды с сохранением трудовых коллективов и соответствующими гарантиями.

Как сообщал УНИАН, коммунальная сеть «Киевкинофильм» по решению Киевсовета с 22 мая с.г. должна расшириться с 8 до 16 кинотеатров. Речь идет о кинотеатрах “Братислава”, “Киевская Русь”, “Лейпциг”, “Ленинград”, “Россия”, “Флоренция”, “Загреб” и кинотеатре “им.Шевченко”.

Депутаты поручили КГГА образовать комиссию по кинотеатрам, которые присоединены к “Киевкинофильму”.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Виктор Корж объяснил депутатам, что решение горсовета 2007 года о создании КП “Киевкинофильм” путем объединения всех коммунальных кинотеатров Киева было выполнено частично.

До сих пор длились судебные процессы, инициированные руководством кинотеатров, которые не соглашались с решением Киевсовета. Однако, рассмотрение в судах завершилось и теперь, чтобы обеспечить дальнейшую деятельность кинотеатров коммунальной собственности подготовлен этот проект решения, отметил Корж.

Он уверил депутатов, что выезжал в указанные кинотеатры и большинство из них находятся в запущенном состоянии

1 августа с.г. представители коллектива кинотеатра «Киевская Русь» при поддержке активистов Всеукраинского объединения «Свобода» пикетировали Киевскую городскую государственную администрацию с требованием прекратить рейдерский захват столичных кинотеатров.